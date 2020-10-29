妻涉爭執後縱火 熟睡夫燒傷命危 同住家婆受傷 警循企圖謀殺調查

凌晨荔景邨起火82人疏散 男戶主二級燒傷

事發昨日凌晨3時40分，葵涌荔景邨仰景樓9樓一個單位發生火警，冒出大量濃煙，驚醒街坊，82人自行疏散到地下安全位置。消防其後趕至，出動兩隊煙帽隊及開動1條喉灌救，約1小時後將火救熄，消防認為起火原因有可疑，交警方跟進。

鬧離婚點火燒牀 昨晨返回單位被捕

起火單位46歲姓楊男戶主身體一成皮膚包括手腳等二級燒傷，昏迷送院搶救後情况危殆；其71歲姓梁母親則腳傷送院治理，情况穩定。一名同層81歲女街坊腰傷仍然留醫，另外32至62歲的一男兩女街坊吸入濃煙不適，經治理後已出院。

現場消息稱，楊男與其43歲姓廖妻子及母親於起火單位同住，楊男及太太昨凌晨因感情問題起爭執，其間有人提出離婚，二人不歡而散，其後楊男上牀睡覺，廖女疑趁丈夫熟睡時，拿起屋內天拿水淋潑牀上點火後奪門離開。楊男母親被濃煙嗆醒後發現事件，協助撲火及救走楊男。警方封鎖現場調查，至昨晨9時許，起火單位仍未解封，廖女突然返回起火單位並直認為女戶主，警方以涉縱火將她拘捕帶署。據了解，警方正待男戶主及其母親身體情况許可錄取口供，正循企圖謀殺方向調查。

警：沒家暴紀錄 女戶主曾仰藥

葵青警區助理指揮官（刑事）林志源表示，探員於現場檢獲相信是天拿水的易燃液及器皿，相信天拿水早已在屋內，暫未能確認廖女是否有預謀犯案。據了解，楊男任職廚師，廖女任瑪嘉烈醫院助理，二人於2017年結婚後遷往上址與楊男母親同住，過去一直恩愛，該家庭沒有家暴紀錄，惟近日夫婦感情轉差經常爭吵，廖女於本月中曾於吵架後仰藥企圖自殺，至昨凌晨二人再起爭執。

火警期間，大批住客身穿單薄睡衣逃生，有人以寵物籠帶同家貓逃生。張先生居於起火樓層，稱凌晨2時許曾聽到走廊傳來爭吵聲，其後發生火警，其妻連忙叫醒他帶同10歲女兒逃生。仰景樓於本月1日亦曾發生火警，當時8樓一單位因電線短路發生火警。同樣居於昨日起火樓層的黃婆婆稱凌晨時正在睡覺，被鄰居呼救聲驚醒後逃生。她說與起火單位戶主沒有交流，平日僅見男女戶主一同出入，稱「一個月火燭兩次梗係驚啦」。