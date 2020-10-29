泛民質疑懲處利君雅 邱騰華稱指控無稽

莫乃光昨引述港台員工稱，港台針對該員工（利君雅）重啟投訴調查及延長試用期的決定不尋常，質疑是與她在去年政府記者會的採訪表現有關，認為政府是懲處敢言的前線記者，「殺一儆百」。他又認為港台是遭政府高層施壓後，才以人事安排懲處尋求真相的記者，批評有關做法損害港台編採自主和公眾利益，削弱香港作為自由開放社會的形象。

鄺俊宇稱商經局施壓

邱：局方不介入部門人事

民主黨鄺俊宇說，記者的天職是替大眾向權貴提出尖銳問題，但今次個案最終記者卻換來被針對，認為當局有介入事件及施壓，在記者升遷問題上「搞小動作」。

邱騰華回覆稱，議員的提問涉及個別公務員聘任，不應在立法會公開討論，政府一向不會公開評論個別公務員的聘任，否則對部門和員工都不公平。他說不同意議員的指控，稱有關指控無稽及沒根據，指任何公務員聘用或續任與否，權責在於部門，由管方處理，商經局作為政策局不會介入人事處理。

邱續稱，自2017年至今，港台共有202名節目主任職系的人員按新試用條款或新合約條款受聘3年後，按新長期聘用條款續聘；同期合共3名員工按新合約條款受聘3年後，不獲續聘或未獲新長期聘用合約。