醫生：多家幼園有學生棄打流感針 韓59宗打針後亡 憂港接種率倒退

黃太的兒子今年3歲，屬流感高危群組，去年有打流感針，近日她與丈夫商討，決定今年不讓兒子打針。黃先生說：「唔打住，擔心有事，打咗可能有事，唔打唔會有事。」黃太形容社會出現「流感慌」，有見兒子返學不可吃茶點，又要長時間戴口罩，感染流感風險相信低，故不讓他打針。

家長：打咗可能有事 唔打唔會有事

因應私營市場流感疫苗短缺，政府早前決定向私營撥10萬疫苗，衛生署前日向私醫發信查詢所需疫苗量。西醫工會會長楊超發稱，早前與政府商討撥針時仍未發生韓國接連出現接種流感疫苗後死亡的個案，據他所知，本港最新已有多間幼稚園的小部分家長決定不讓子女接種今季流感疫苗。

西醫工會促港府再澄清安全性

楊超發有參與幼稚園外展疫苗接種先導計劃，但他目前傾向不向衛生署申請額外疫苗，先用已預購的疫苗，因擔心若幼稚園反應差會囤積過多疫苗而過期。他說，雖然港府曾表示本港使用的疫苗與韓國批次不同，但未能釋除家長疑慮，呼籲港府進一步澄清本港疫苗的安全性，否則今年流感疫苗接種率或倒退。

家庭醫生林永和表示，自韓國出現死亡個案後，有已接種疫苗的客人致電診所查詢製造廠商，甚至「有人一聽到（賽諾菲）就唔打」。他說韓、台最新報告證實死亡個案與疫苗沒直接關係，歐洲及世界多地也使用賽諾菲疫苗，沒不良報告。

兒科醫生余則文說，近來每日都有家長致電查詢疫苗廠商，「但當他們一知道診所不是用Sanofi（賽諾菲）便放心掛線」，顯示家長們非常擔心，認為衛生署應公開交代本港疫苗安全，是否真的有風險。

家庭醫生李福基說，診所早前每日收到20至30個市民電話查詢，希望預訂流感疫苗，韓國死亡人數累計50多宗後，診所目前幾乎沒再接獲市民來電查詢疫苗。

何栢良：沒證據死亡與疫苗有關

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在港台節目表示，暫未有證據顯示韓國的死亡個案與接種疫苗有關，否則死亡個案應集中在某些接種點、接種某些批次的人，若疫苗質量有問題，例如有毒素或雜質，除了死亡個案外，接種者應會有其他健康問題，但暫時未見，他認為韓國有數十人接種疫苗後死亡，在統計學上暫未見與疫苗有關，籲港人不要自己嚇自己。

同為幼稚園校長的教聯會副主席林翠玲及教協理事梁秀婷均稱，近日收到家長查詢，確認疫苗品牌非涉韓國死亡個案就放心，暫未有家長拒讓子女打針。