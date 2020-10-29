男囚犯剪髮 長毛終極上訴 官質疑懲署數十年沒更新守則

馬道立：署方要確保囚犯外表一致

代表梁國雄的資深大律師潘熙表示，懲教署要求男囚犯剪短頭髮，同時容許女囚犯留長髮或短髮，此規定只是基於社會的傳統儀容標準，欠缺證據支持。首席法官馬道立表示，懲教署職責是維持監獄紀律，例如確保囚犯的外表及衣著一致，「囚犯必定會失去大部分自由」。潘熙回應稱，署方有權執行紀律，但剪髮規定對男女囚犯構成差別待遇，屬於性別定型及歧視。

代表懲教署的資深大律師黃繼明表示，男女囚犯髮型規定不同，但不會令男囚犯受到不利待遇。法官問，為何署方只對男囚犯設立髮型標準，卻不涵蓋女囚犯？黃繼明稱，社會對男性既定印象是短髮，相信本港只有少數男囚犯像梁國雄一樣留長髮，女囚犯則有各種髮型，法官質疑說法僅屬猜測。

此外，非常任法官郝廉思勳爵身處英國，昨日透過視像會議軟件遙距參與聆訊。

【案件編號：FACV8/19】