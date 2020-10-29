美媒：何志平拜登子有往來 當局引《外國情報法》監視

華信能源向亨特律師行匯款

FISA通常針對有為外國政府秘密擔當代理人嫌疑的人。報道稱他們取得一份紐約南區聯邦地區法院2018年2月的文件，指聯邦調查人員當時針對何志平取得至少一份FISA授權的搜查令，以對其物業作電子和人身監視。

何志平曾任中華能源基金會常務副主席兼秘書長，該組織為華信能源屬下的非牟利機構。亨特在2017年曾與華信能源有生意來往，據參議院共和黨人9月發表的報告，華信能源自2017年向亨特所屬的律師事務所轉移500萬美元（約3875萬港元），當時亨特有意用華信能源的資金組建基建投資工具。

報告又稱，當年夏天華信能源主席葉簡明向亨特提出憂慮，即其副手何志平正接受美國執法部門調查，後來亨特同意在訴訟代表何志平。《紐約時報》在2018年12月時曾報道，何志平2017年11月在紐約被捕後，曾致電拜登胞弟詹姆斯（James Biden），後者受訪時稱對何志平的電話感意外，相信他是想致電亨特。何志平去年被裁定洗黑錢等7罪成立，判監3年，今年6月出獄即被遞解出境。