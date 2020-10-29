美媒：何志平拜登子有往來 當局引《外國情報法》監視

【明報專訊】在2017年因向非洲國家行賄在紐約被捕和入獄的香港民政事務局前局長何志平，被指與美國總統候選人拜登之子亨特（Hunter Biden）曾有往來。美國保守派新聞網站The Daily Caller周二（27日）報道，聯邦調查人員2018年曾在《外國情報監控法》（FISA）授權下，取得與亨特有商業往來的中國商人資料，那人正是何志平。
華信能源向亨特律師行匯款
FISA通常針對有為外國政府秘密擔當代理人嫌疑的人。報道稱他們取得一份紐約南區聯邦地區法院2018年2月的文件，指聯邦調查人員當時針對何志平取得至少一份FISA授權的搜查令，以對其物業作電子和人身監視。
何志平曾任中華能源基金會常務副主席兼秘書長，該組織為華信能源屬下的非牟利機構。亨特在2017年曾與華信能源有生意來往，據參議院共和黨人9月發表的報告，華信能源自2017年向亨特所屬的律師事務所轉移500萬美元（約3875萬港元），當時亨特有意用華信能源的資金組建基建投資工具。
報告又稱，當年夏天華信能源主席葉簡明向亨特提出憂慮，即其副手何志平正接受美國執法部門調查，後來亨特同意在訴訟代表何志平。《紐約時報》在2018年12月時曾報道，何志平2017年11月在紐約被捕後，曾致電拜登胞弟詹姆斯（James Biden），後者受訪時稱對何志平的電話感意外，相信他是想致電亨特。何志平去年被裁定洗黑錢等7罪成立，判監3年，今年6月出獄即被遞解出境。
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