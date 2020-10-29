藏電油改判服務令 上訴庭指罪行嚴重 以年輕求情比重微

案發時只有15歲4個月的女被告早前承認「管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途」罪，原審裁判官水佳麗判以12個月感化令。高院首席法官潘兆初在上訴庭判辭再次強調，近期法庭在不少案件需要對干犯嚴重罪行的年輕犯人量刑，基於公眾利益考慮，須予以嚴厲或阻嚇力的判刑，其年輕或個人背景的比重「極其有限，甚至是微不足道」。

稱原審僅索感化報告不可取

潘官又稱，水官押後判刑時僅索取感化報告，而沒有索取更生中心等拘留式刑罰的報告，令人覺得她當下已決定判感化令，做法並不可取。

高院法官彭寶琴亦於判辭中表示，香港人煙稠密，任何人管有白電油並意圖製造汽油彈，涉及的潛在危險毋庸置疑，加上被告特意要求父親購入白電油，明顯有計劃製作汽油彈，法庭要考慮「公眾對這種犯罪意圖的憎惡」。

判辭又強調，被告自稱「貪玩」才想製作汽油彈，即使如此，「本案的判刑更應清楚顯示干犯有關罪行所可能帶來的嚴重後果，讓答辯人知悉不能因為一時興之所至，而作出漠視大眾生命及財產安全的行為」。

【案件編號：CAAR 7/20】

（反修例風暴）