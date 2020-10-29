聽障男稱遭扯助聽器 不自願下認襲警

被告羅鎮傑（20歲）否認去年9月15日在銅鑼灣港鐵站C出口外襲擊時任高級警司區永樑。

稱要求助聽器 警大叫「收聲」

現為交通總部總警司、時任東九龍應變大隊副指揮官區永樑供稱，他取出胡椒噴霧警告群眾後，被告用雙手大力拉扯噴霧和發出叫聲，「感覺想搶胡椒噴霧」，他遂與對方拉扯噴霧2至3秒，最終失平衡倒地，並感到有人踢其右肩、頸項，以及右邊耳後位置。

辯方表示會爭議被告是否自願在警誡下承認襲警，稱警員曾用警棍毆打被告，另扯脫被告的口罩、眼鏡和助聽器，以及向被告使用胡椒噴霧。被告曾表示自己需要助聽器，以及要求用水洗走胡椒噴霧，惟遭警員在耳邊大叫「收聲啦你」。警員向被告說話期間，被告隱約聽到「道歉」二字，遂向警員稱「我一時衝動先打警察，阿sir對唔住，畀次機會我。」警員其後向被告提供清水，將他帶至北角警署，以及為他戴上助聽器。

辯方又稱，被告曾在警署內要求致電母親，遭警員17025劉志威（音譯）拒絕，並由劉致電被告母親。劉另向被告稱「男人大丈夫，有錯就要認」，又稱被告認罪有機會減刑或判感化令，被告遂與母親在口供紙上簽名。案件今續。

【案件編號：ESCC291/20】

（反修例風暴）