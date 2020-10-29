付國豪質疑辯方盤問 官稱助判斷證辭可信否

付稱仍沒申請記者證

案發時為《環球時報》旗下「環球網」編輯及記者的事主付國豪，來港作供5天後，昨終完成所有供辭。他在控方覆問時解釋，去年夏天看見香港的示威後，一直有想到港參與報道的念頭，到8月初看到香港的示威升級，便向公司申請來港，但由於考取記者證需時，而香港局勢變化非常快，因此其公司「破例」批准他以「特派記者」身分到港。

官：本港陽光司法 無法造假

他又在辯方盤問時承認，案發當日到場的目的是以「學習觀摩為主」，當時亦有另外3名《環球時報》記者在場，自己當日並沒有獲委派到機場工作，不是以記者身分到場。他又承認在港期間所謂借了同事的「證件」，實指名片，而非記者證，並認為「不論我是真記者，還是假記者；是真警察，還是假警察；是真遊客，還是假遊客，事件中對我攻擊的人，他們的正當性是沒有的」。

另外，付國豪在接受辯方盤問時，一度質疑對方的盤問方向單一，法官李慶年向付解釋，本港法庭是「陽光司法」，「受到人民和媒體監測」和監督，又有「錄音無法造假」，而本港法庭執行的是普通法，辯方有權以訟辯方式就被告說法與證人對峙，可令證人證辭更堅固或變得不可信。付即向李官致歉稱：「剛才我用詞有點重。」

4名被告依次為兼職侍應賴雲龍（20歲）、無業畢慧芬（23歲）、兼職司機及建築工人何家樂（29歲）及測量師黃逸豪（29歲），分別被控暴動、非法集結、非法禁錮及襲擊等8罪。案件今續。

【案件編號：DCCC812/19】

（反修例風暴）