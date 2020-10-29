3人私了內地漢判囚逾年 官：與黑社會惡棍無異

案件昨在區域法院判刑。案中3名被告依次為清潔工羅偉華（57歲）、銷售員黃綺婷（23歲）及埃及裔地盤工人Ahmed Fawzi Elsayed Soliman（36歲）。首被告承認兩項有意圖而傷人罪，其餘兩人否認有意圖而傷人，但承認罪名較輕的傷人罪，獲控方接納。控方確認，3名被告已各自向事主賠償。

官稱施襲因憎恨內地人

法官郭啟安判刑指出，案中3名被告均稱內地人事主持硬物企圖襲擊示威者，首被告更稱「保護年輕人」才犯案，但根據現場片段，事主從未使用手上物件，就算被圍毆亦無還手自衛，故拒絕接納3名被告說法。

郭官認為，首被告犯案因聽聞內地事主襲擊示威者，但此並非事實，首被告單憑傳言便出手施襲，全因對內地人厭惡及憎恨。郭官又稱，即使事主真的襲擊他人，首被告還手報復的行為依然犯法，念及他一時衝動，所使用武器輕巧、非致命，認罪減刑後判他入獄4年。

至於另外兩名被告，郭官稱控方接納兩人認罪協商，兩人實屬萬分幸運，重申本案案情嚴重，他們的罪行「醜陋」，不可接受。郭官特別指出，即使次被告只持傘隱藏其他犯案者身分，其罪責不比其餘施襲者低，罪責甚至與腳踢事主的第三被告無異，考慮到兩人背景良好，減刑後判兩人入獄15個月。

不接納濫用私刑履行公義

郭官判刑時提及，本港自去年6月起示威變得失控，內地人及警員在街上路過仍會被襲，他重申即使示威者有任何想法或信仰，他們濫用私刑履行公義必不被接納，否則行為將與黑社會、惡棍無異。

案情指出，內地旅客X去年10月5日晚返回旺角下榻的賓館途中，被示威者指是內地人遂包圍，當中包括3名被告。首被告用一支竿形物件襲擊X；次被告推了X一下，並開傘隱藏各施襲者；第三被告則腳踢已倒地的X。

首被告另涉襲清路障男

此外，首被告於去年10月6日凌晨，襲擊飲酒後打算回家的男子Y。控方指稱，Y當時見道路受阻，打算出手清除路障，惟遭誤以為警員，結果被首被告在內的示威者圍毆。控方確認，X及Y現已完全康復。

【案件編號：DCCC154/20】

明報記者

（反修例風暴）

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