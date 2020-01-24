【Emily】民主黨去英領館 提降BNO移民費 話言行無違國安法

國際事務委員會主席劉慧卿、成員袁海文及梁翊婷等5人，噚日同英領館領事（政治及傳訊部主管）Jonathan Daniel Williams傾咗約一個鐘，主要談及BNO移民安排。按英方早前公布，移民計劃明年1月31日起接受申請，5年期簽證申請費用為每人250英鎊（約2358港元），兩年半期限簽證申請費用為每人180英鎊（約1827港元），申請人財政上要備有最少6個月在英國生活嘅費用。

袁海文：唔會自我審查

袁海文話，希望英方可降低簽證費用，又期望英方盡量降低備用生活費要求，因為年輕申請人財政能力有限。袁又話，據佢哋所知，如果家庭中嘅夫婦同為BNO持有人，可以其中一方先帶仔女去英國，佢話安排可方便夫婦其中一方留港打工，先安排家人移民。佢相信英國政府明年初會再公布更具體嘅說明條款。

《港區國安法》下，政界人士去見外國領事都易成為話題，但袁海文話佢哋係正常交往，言行亦無違國安法，所以唔會自我審查、自製寒蟬效應。