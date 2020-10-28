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2020年10月28日星期三
港聞二
港大兩副校任命通過 申作軍否認黨委 李國章：外界指控不成立 學生會譴責校委「一意孤行」
領導層4人背景似張翔 陳祖為：重挫國際化
物色院長8人委會 4師生民選代表擬改校長委任
周五起可6人聚餐 限聚令仍4人 專家批限制不平衡及易混亂 「吃完要分開走」
內地港人返港擬下月起免檢疫 初期設配額
盛夏封至深秋 泳灘下周重開 燒烤場續關
強制檢測或違人權 陳肇始：與律政司檢視
機場試用快速測試 醫生：準確度傳統九成
1500幢公屋今起驗水管 擅改渠須自費糾正 房委會：自願參與可拒檢
部分包自助餐 旅局「賞你遊」 3團推出即額滿
涉醉駕拒酒測 楊明控3罪
巴士情殺 報告指被告病態妒忌
「比特通」創辦人涉騙千個比特幣
撞飛過路婦 貨車司機危駕被捕
警長開審前改認襲女同袍 保釋候判 辯方稱扯髮因攙扶 控方不接納：大可不認罪
國泰空服員工會：管理層「不想聽訴求」
華潤逆市招聘千人 啟勝稱吸航空酒店人才
網上補習初企：疫下停課 用戶增八成
稱港生英語程度高 惟不喜寫作
重陽客踩入塱原稻田「打卡」 無視警告字句 團體促尊重大自然
雞公嶺燒禿 疑蕉徑拜山肇禍
拉尼娜現象「或正發展」 料今冬可能偏冷
60年代1元獎券抽幢樓 東華百年籌款史展出
司法機構倡延長開庭審示威案 不支持召專責法庭
稱認不出郭家麒 付國豪：以為他想刺我
興趣班導師稱患愛滋 藏伸縮棍屬自衛
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【Emily】阿臻：囚友結婚禁交換戒指 懲教稱防疫
【Emily】兩蚊搭車建制請願 何副局收「同事」信
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【明報專訊】（請看附圖）
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