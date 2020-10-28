港聞

港聞二

興趣班導師稱患愛滋 藏伸縮棍屬自衛

【明報專訊】興趣班男導師去年在元朗被搜出伸縮棍、雷射筆、煙霧餅及鐵釘等，被控管有炸藥、在公眾地方管有攻擊性武器和管有物品意圖摧毁或損壞財產3罪。案件昨在屯門裁判法院開審，被告庭上透露自己是愛滋病毒感染者，需時刻帶備急救物品，以免傷口感染，並稱目睹 7．21事件後感擔憂，故隨時攜帶伸縮棍自衛。署理主任裁判官張潔宜押後至12月1日裁決。

指需長備急救品免傷口感染

55歲麥姓被告報稱任興趣班導師，在庭上稱曾任教排球、繪畫、攝影、香水製作等。控罪指稱他於去年11月15日，在青山公路元朗段行人路管有伸縮棍、行山杖、雷射筆、11個煙霧餅、62顆鐵釘、40條膠管、一條膠管連鐵釘等。

對於涉案煙霧餅是否爆炸品，控方傳召警方爆炸品處理課炸彈處理主任盧秉善（Adam Alexander Roberts）作供，確認煙霧餅有持續的自燃性，有別於香煙、廟宇燒香及蚊香等。裁判官遂裁定案件表證成立。

稱 7．21後憂無故受襲

被告自辯時透露是愛滋病毒感染者，故時刻帶備生理鹽水、膠布等醫療用品，以免傷口感染，而自 7．21事件後，他擔憂在街上無故受襲，遂帶備伸縮棍自衛。他又稱，涉案雷射筆用於興趣班及排球教學，例如照射排球落點。被告又解釋，案中所謂煙霧餅，是從淘寶買的蚊香片，鐵釘則是防止流浪貓闖進他的村屋寓所。辯方強調，被告只知案中煙霧餅是蚊香，即使控方專家證實它屬爆炸品，亦不能證明被告知悉物件是爆炸品，在法例上未算有罪。

【案件編號：TMCC2208/2019】

（反修例風暴）

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