稱認不出郭家麒 付國豪：以為他想刺我

4名被告依次為兼職侍應賴雲龍（20歲）、無業的畢慧芬（23歲）、兼職司機及建築工人何家樂（29歲）及測量師黃逸豪（29歲），分別被控暴動、非法集結、非法禁錮及襲擊等8罪。

稱「開個玩笑」 向郭道歉

代表首被告的大律師陳德昌，昨盤問案發時為《環球時報》旗下「環球網」編輯及記者的付國豪，展示數段付被綁行李車後，立法會議員郭家麒在旁片段，其中郭曾向人群說：「你唔好行私刑，你叫佢道歉，你叫佢跪底，你叫佢平反六四，但你哋咁樣行私刑，係唔得嘅！」付稱對此段說話沒印象，連郭當時是否欲保護他亦不知道：「開個玩笑，我當時甚至還以為他要用刀刺殺我。對不起，郭議員。」

陳亦透過影片向付指出，立法會議員張超雄亦在案發期間，伸手阻止群眾用「小心地滑」告示牌襲擊他。付稱對張的動作無印象，只記得當時感到有人保護他；付稱雖有聽說過郭及張兩名議員，但當時未能依樣貌認出他們。

大狀指有人屢保護 付：不能斷定

代表第四被告的大律師葉青菁向付指出，案發初期、即付未被綑綁時，一名在付身旁男子曾數次保護付，例如付被數人拉扯時，該男子用力捉着雙方，拉開他們及呼喊「唔好打」。付同意該男子動作有保護他的結果，但認為不能斷定該男子意圖是否為保護他，或只是不想令「和理非運動」變得暴力等。

葉又向付指出，該男子曾至少兩次作出左右擺動手掌的手勢，拒絕從別人手中獲得索帶。法官李慶年表示，該男其中一次手中已有一條索帶。付亦稱該男的手勢也可理解為「稍等」，兩個說法均有可能。案件今續審。

【案件編號：DCCC812/19】

（反修例風暴）