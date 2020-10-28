司法機構倡延長開庭審示威案 不支持召專責法庭

司法機構回覆大律師公會表示，近期社會示威案件大增，至今有1412宗案件被帶上法庭，根據司法機構提供數字，刑事案佔1325宗，裁判法院、區域法院及高等法院分別處理1010宗、159宗及155宗，另有1宗在終審法院處理；民事案則有87宗，高院處理的佔56宗。

縮短午膳周六開庭 開荃灣法院

司法機構提出5項建議，包括延長開庭時間，例如提前至早上9時開庭及延至下午5時休庭，並可縮短午膳時間；如有需要可在周六開庭；重開荃灣法院以審理與社會示威無關和屬區域法院的刑事案件，預計可在明年第三季重啟；另將採取更多能有效處理案件的措施，例如審訊前覆核。

司法機構又稱，會繼續考慮適合審理社會示威案件的法院，例如西九龍裁判法院，又會將部分原本於區域法院處理的民事案轉到高等法院，以騰空區域法院處理社會示威案件。

另一方面，司法機構不支持部分人提出的專責法庭及夜庭安排，認為很難將案件分為單一或數個類別以成立專責法庭處理；夜庭則會影響證人日常生活甚至引起公平問題，或成為上訴理由。

（反修例風暴）