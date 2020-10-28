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60年代1元獎券抽幢樓 東華百年籌款史展出

【明報專訊】東華三院於1870年成立，提供醫療、教育及社會服務，百多年來以不同籌募活動籌集善款，由創院初期沿門勸捐，到籌款電視節目《歡樂滿東華》明星表演高難度動作等。其中，1960年代價值1元的慈善獎券，有機會抽得樓宇一座。香港文化博物館今起舉行展覽，回顧東華三院不同時期的籌募活動，獎券、善長親筆信等文物呈現市民眼前。

播《歡樂滿東華》明星特技表演

「善道同行─東華三院籌募文化與社會發展」展覽今起於香港文化博物館展出逾200項文物和歷史圖片，讓參觀者了解東華三院百多年來籌募活動，包括創院初期的沿門勸捐，戰後的慈善遊藝大會、電視節目籌款，到近年社交網絡平台募捐等。

東華三院每年在電視台播出的籌款節目《歡樂滿東華》，是港人集體回憶。展覽播放以往影視紅星在節目表演高難度動作籌款的片段，例如1991年歌手黎明用頸拗鐵枝，同年藝員吳剛徒手落油鑊等，讓參觀者重溫經典。

匿名「小婦人」 捐身家籲廣華贈藥

另外，東華三院在1950至70年代幾乎每年舉行遊藝大會，除邀請粵劇紅伶、電影明星出席，亦會義賣獎券抽獎。展覽介紹不同年代的抽獎獎品，其中1961年價值1元的獎券，有機會贏得頭獎摩羅廟街24號樓宇全座。

多年來，不少善長人翁「隱姓埋名」向東華三院捐款。1911年東華醫院成立廣華醫院之初，中醫門診僅「贈醫不施藥」。至1922年，一名自稱「小婦人」的善長致函當時的東華醫院，要求廣華醫院施贈中藥，並捐出畢生積蓄逾5萬元。東華醫院受「小婦人」感動，額外籌得7萬多元，1927年在油麻地新填地街買下街舖，租金收入成為醫院施贈中藥經費。展覽上展出這封近百年的親筆信，惟「小婦人」身分至今一直未明。

展覽由康樂及文化事務署和東華三院聯合主辦，香港文化博物館及東華三院文物館聯合籌劃；今起至明年1月25日，在香港文化博物館舉行。

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