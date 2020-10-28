拉尼娜現象「或正發展」 料今冬可能偏冷

天文台指出，過去個多月，赤道太平洋中東部的水溫繼續下降，至9月份該區水溫已低於正常。綜合最新海洋觀測資料及世界各地多個氣候模式的預測，預料赤道太平洋中部及東部會在今年冬季（12月至2021年2月）維持偏冷，並可能發展成一次拉尼娜事件。

天文台引述美國國家海洋及大氣管理局（NOAA）的全球海水表面溫度圖顯示，太平洋中及東部於9月20日至10月17日的海水溫度較1981至2010年的平均溫度低1.5℃或以上，而NOAA估計今年北半球整個冬季會有約85%機率受拉尼娜影響，明年整個春季有60%機率受拉尼娜影響。

一般而言，拉尼娜在秋冬季（9月至2月）會加強華南的東北季候風，引致香港氣溫較正常低。天文台上月底稱拉尼娜「很有可能」開始發展，昨更新評估表示「可能發展成一次拉尼娜事件」。天文台要到12月初才會公布今年冬季的天氣預報，到時會揭曉今年冬季氣溫是否偏低。而「霜降」剛過，氣溫漸降，受到東北季候風未來數天持續影響華南沿岸，天文台預測下周日（11月1日）氣溫低見20℃。