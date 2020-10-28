港聞

港聞二

拉尼娜現象「或正發展」 料今冬可能偏冷

【明報專訊】天文台發表最新評估，指「拉尼娜」（La Nina）可能正在發展，這意味今年冬季可能偏冷。按天文台紀錄，1950至2015年有拉尼娜現象的冬季（12至2月），平均氣溫16.2℃，較正常低0.7℃。

天文台指出，過去個多月，赤道太平洋中東部的水溫繼續下降，至9月份該區水溫已低於正常。綜合最新海洋觀測資料及世界各地多個氣候模式的預測，預料赤道太平洋中部及東部會在今年冬季（12月至2021年2月）維持偏冷，並可能發展成一次拉尼娜事件。

天文台引述美國國家海洋及大氣管理局（NOAA）的全球海水表面溫度圖顯示，太平洋中及東部於9月20日至10月17日的海水溫度較1981至2010年的平均溫度低1.5℃或以上，而NOAA估計今年北半球整個冬季會有約85%機率受拉尼娜影響，明年整個春季有60%機率受拉尼娜影響。

一般而言，拉尼娜在秋冬季（9月至2月）會加強華南的東北季候風，引致香港氣溫較正常低。天文台上月底稱拉尼娜「很有可能」開始發展，昨更新評估表示「可能發展成一次拉尼娜事件」。天文台要到12月初才會公布今年冬季的天氣預報，到時會揭曉今年冬季氣溫是否偏低。而「霜降」剛過，氣溫漸降，受到東北季候風未來數天持續影響華南沿岸，天文台預測下周日（11月1日）氣溫低見20℃。

相關字詞﹕拉尼娜

上 / 下一篇新聞

港大兩副校任命通過 申作軍否認黨委 李國章：外界指控不成立 學生會譴責校委「一意孤行」
港大兩副校任命通過 申作軍否認黨委 李國章：外界指控不成立 學生會譴責校委「一意孤行」
領導層4人背景似張翔 陳祖為：重挫國際化
領導層4人背景似張翔 陳祖為：重挫國際化
物色院長8人委會 4師生民選代表擬改校長委任
物色院長8人委會 4師生民選代表擬改校長委任
周五起可6人聚餐 限聚令仍4人 專家批限制不平衡及易混亂 「吃完要分開走」
周五起可6人聚餐 限聚令仍4人 專家批限制不平衡及易混亂 「吃完要分開走」
內地港人返港擬下月起免檢疫 初期設配額
內地港人返港擬下月起免檢疫 初期設配額
盛夏封至深秋 泳灘下周重開 燒烤場續關
盛夏封至深秋 泳灘下周重開 燒烤場續關
強制檢測或違人權 陳肇始：與律政司檢視
強制檢測或違人權 陳肇始：與律政司檢視
機場試用快速測試 醫生：準確度傳統九成
機場試用快速測試 醫生：準確度傳統九成
1500幢公屋今起驗水管 擅改渠須自費糾正 房委會：自願參與可拒檢
1500幢公屋今起驗水管 擅改渠須自費糾正 房委會：自願參與可拒檢
部分包自助餐 旅局「賞你遊」 3團推出即額滿
部分包自助餐 旅局「賞你遊」 3團推出即額滿
涉醉駕拒酒測 楊明控3罪
涉醉駕拒酒測 楊明控3罪
巴士情殺 報告指被告病態妒忌
巴士情殺 報告指被告病態妒忌
「比特通」創辦人涉騙千個比特幣
「比特通」創辦人涉騙千個比特幣
撞飛過路婦 貨車司機危駕被捕
撞飛過路婦 貨車司機危駕被捕
警長開審前改認襲女同袍 保釋候判 辯方稱扯髮因攙扶 控方不接納：大可不認罪
警長開審前改認襲女同袍 保釋候判 辯方稱扯髮因攙扶 控方不接納：大可不認罪
國泰空服員工會：管理層「不想聽訴求」
國泰空服員工會：管理層「不想聽訴求」
華潤逆市招聘千人 啟勝稱吸航空酒店人才
華潤逆市招聘千人 啟勝稱吸航空酒店人才
網上補習初企：疫下停課 用戶增八成
網上補習初企：疫下停課 用戶增八成
稱港生英語程度高 惟不喜寫作
稱港生英語程度高 惟不喜寫作
重陽客踩入塱原稻田「打卡」 無視警告字句 團體促尊重大自然
重陽客踩入塱原稻田「打卡」 無視警告字句 團體促尊重大自然
雞公嶺燒禿 疑蕉徑拜山肇禍
雞公嶺燒禿 疑蕉徑拜山肇禍
60年代1元獎券抽幢樓 東華百年籌款史展出
60年代1元獎券抽幢樓 東華百年籌款史展出
司法機構倡延長開庭審示威案 不支持召專責法庭
司法機構倡延長開庭審示威案 不支持召專責法庭
稱認不出郭家麒 付國豪：以為他想刺我
稱認不出郭家麒 付國豪：以為他想刺我
興趣班導師稱患愛滋 藏伸縮棍屬自衛
興趣班導師稱患愛滋 藏伸縮棍屬自衛
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】同志遊行仍未批 籌備網上集會代替
【Emily】同志遊行仍未批 籌備網上集會代替
【Emily】民主黨去英領館 提降BNO移民費 話言行無違國安法
【Emily】民主黨去英領館 提降BNO移民費 話言行無違國安法
【Emily】海園推夜場派對 4人組隊過關贏禮品
【Emily】海園推夜場派對 4人組隊過關贏禮品
【Emily】泛民鬧剪布逼「反擊」 梁君彥：無權拉布
【Emily】泛民鬧剪布逼「反擊」 梁君彥：無權拉布
【Emily】阿臻：囚友結婚禁交換戒指 懲教稱防疫
【Emily】阿臻：囚友結婚禁交換戒指 懲教稱防疫
【Emily】兩蚊搭車建制請願 何副局收「同事」信
【Emily】兩蚊搭車建制請願 何副局收「同事」信