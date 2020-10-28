雞公嶺燒禿 疑蕉徑拜山肇禍

負責管理全港520個「認可殯葬區」的民政事務總署承認，由於殯葬區數目甚多和位置較偏僻，過去沒主動派人巡查，現時做法是有關部門在收到投訴後了解並採取跟進行動。署方稱一直與消防處聯繫，以及在鄉郊地區修剪雜草，並在曾有山火的地方加強宣傳。消防處指山火涉及範圍廣闊，雖未能確定起火位置，但相信起火原因與行山者或掃墓者不小心遺下火種有關。

殯葬區一帶焚毁 朱凱廸批民政疏於管理

本報記者昨早沿上水蕉徑彭屋村上山觀察，沿路大部分樹木及雜草被燒毁；在山腰一帶發現近10個山墳，有山墳只以石頭堆疊而成，骨灰盅擱在石頭旁邊。其中有墳頭一帶嚴重焚毁，墳前一片焦土，旁邊留有一個燒至爆裂的化寶桶。

朱凱廸前日及昨日到場視察，相信起火地點為蕉徑山邊殯葬區的數個墳頭。他說，山上雜草經過春夏兩季後會長高，一般需以打草機除草，相信有掃墓者為方便拜祭，以火燒除雜草，或有人拜祭時沒為意留下火種，引發山火。朱指出，山邊殯葬區由民政總署管理，惟署方只就殯葬地點作批核，未有管理殯葬區內拜祭、除雜草等事；現時各殯葬區合共面積約4000公頃，他認為署方除處理批核以外，亦可與鄉議局商討訂立規矩，如禁止在郊野範圍生火等，並交由村落或鄉議局管理，減低山火危機。朱建議消防處把握時間調查，掌握起火區域，作為日後管理基礎。

長春社高級公共事務經理李少文稱，雞公嶺為山火黑點，幾乎隔年便會發生山火，相信因今年天氣較乾燥，致火勢特別猛烈；而山頭樹木其中一個作用為抓緊泥土，一旦焚毁，土壤便容易被雨水冲走流失，山頭亦會較貧瘠，對環境造成深遠影響。李續說，一般被山火焚燒的山頭，經植樹等工作，需約10年復元，惟因雞公嶺持續有山火，相信生態無法復元。