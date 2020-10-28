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雞公嶺燒禿 疑蕉徑拜山肇禍

【明報專訊】元朗雞公嶺上周六發生山火，火勢持續近兩日兩夜始受控。本報記者昨日到場觀察，發現有山墳墳頭一帶嚴重焚毁，旁邊留有一個燒至爆裂的化寶桶。曾到場視察的立法會前議員朱凱廸估計起火源頭為上水蕉徑山邊殯葬區，懷疑有掃墓者以火燒除雜草，或拜祭時不慎留下火種引致山火，並批評民政事務總署疏於管理殯葬區，導致山火頻生。

負責管理全港520個「認可殯葬區」的民政事務總署承認，由於殯葬區數目甚多和位置較偏僻，過去沒主動派人巡查，現時做法是有關部門在收到投訴後了解並採取跟進行動。署方稱一直與消防處聯繫，以及在鄉郊地區修剪雜草，並在曾有山火的地方加強宣傳。消防處指山火涉及範圍廣闊，雖未能確定起火位置，但相信起火原因與行山者或掃墓者不小心遺下火種有關。

殯葬區一帶焚毁 朱凱廸批民政疏於管理

本報記者昨早沿上水蕉徑彭屋村上山觀察，沿路大部分樹木及雜草被燒毁；在山腰一帶發現近10個山墳，有山墳只以石頭堆疊而成，骨灰盅擱在石頭旁邊。其中有墳頭一帶嚴重焚毁，墳前一片焦土，旁邊留有一個燒至爆裂的化寶桶。

朱凱廸前日及昨日到場視察，相信起火地點為蕉徑山邊殯葬區的數個墳頭。他說，山上雜草經過春夏兩季後會長高，一般需以打草機除草，相信有掃墓者為方便拜祭，以火燒除雜草，或有人拜祭時沒為意留下火種，引發山火。朱指出，山邊殯葬區由民政總署管理，惟署方只就殯葬地點作批核，未有管理殯葬區內拜祭、除雜草等事；現時各殯葬區合共面積約4000公頃，他認為署方除處理批核以外，亦可與鄉議局商討訂立規矩，如禁止在郊野範圍生火等，並交由村落或鄉議局管理，減低山火危機。朱建議消防處把握時間調查，掌握起火區域，作為日後管理基礎。

長春社高級公共事務經理李少文稱，雞公嶺為山火黑點，幾乎隔年便會發生山火，相信因今年天氣較乾燥，致火勢特別猛烈；而山頭樹木其中一個作用為抓緊泥土，一旦焚毁，土壤便容易被雨水冲走流失，山頭亦會較貧瘠，對環境造成深遠影響。李續說，一般被山火焚燒的山頭，經植樹等工作，需約10年復元，惟因雞公嶺持續有山火，相信生態無法復元。

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