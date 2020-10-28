重陽客踩入塱原稻田「打卡」 無視警告字句 團體促尊重大自然

位於上水雙魚河與石上河之間的塱原是本港罕有維持濕地耕種的農田，具有高生態價值，自2005年起，長春社與香港觀鳥會合辦「塱原自然保育管理計劃」，共同管理逾15公頃的農田及魚塘，生產有機稻米和其他農作物如馬蹄和茨菰等，當中部分水稻田不會收割，是為了留下穀物作為雀鳥的糧食，近年該稻田發現有極度瀕危的黃胸鵐（俗稱「禾花雀」）出沒。

近年現極度瀕危禾花雀

土木工程拓展署網頁顯示，由於政府發展古洞北及粉嶺北新市鎮，塱原將發展佔地37公頃的自然生態公園，造價3.24億元，工程已於去年12月展開，預計2022年完成。香港觀鳥會稱，塱原工程承辦商於今年7月圍封塱原，進行各項改善工程，除了特許人士外，任何人不得進入塱原範圍。

有市民摘稻 強行開路

不過，上周六有10多名市民闖進塱原的稻田拍照，踩倒部分禾稻，開出小路，甚至有人摘取稻米作打卡道具。有網民在facebook群組「香港自然與生態攝影會」發帖，指有人為拍照破壞稻田，網上照片可見，逾10人站在稻田中，不少人留言批評做法自私，踏毁部分稻米令農夫心血被毁。

據了解，現場有人勸喻他們不要闖入稻田，但未獲理會；香港觀鳥會昨亦在facebook發帖，呼籲市民郊遊要有公德心，但事後有人致電該會，自稱是其中一名闖入稻田的市民，投訴不應公開照片中人的樣貌。

對於有人疑擅闖自然生態公園的地盤，本報向土木工程拓展署查詢，至昨晚截稿未獲回覆。另外，本報昨報道上周六有塔門露營客發現一頭小牛吐出含膠袋的嘔吐物，本報向漁護署查詢會否派員到塔門為牛檢查，至昨晚截稿前未獲回覆。

明報記者

（城市保育）