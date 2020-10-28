網上補習初企：疫下停課 用戶增八成

以往學生補習傾向實體課，國際學校第七級學生Samantha卻不以為然，她喜歡網上學習，「不想周圍走，好麻煩」。她是為博星最早期的用戶之一，跟隨美國英文老師Amy逾年，「老師會在網上和我們互動、玩遊戲」，也和同班內地同學結成好友。

中美角力 改聘加英老師

陳如宏說，內地亦有線上補習平台，部分以Uber模式營運，即學生想上學時，平台在教師庫中配對有空授課的老師，學無常師，惟博星以高於業界約五成工資，聘請美國在校任教的老師，「而非一個金髮碧眼的普通人或南非、東歐侍應講英文授課」。博星現有約百名英語老師，多於美國聘請，但中美角力下，華人留學美國門檻或增高，故現時亦多聘加拿大、英國老師，供學生選擇。

香港學生和家長崇尚面授補習，陳如宏認同香港的全線上補習起步較內地慢，但疫情下學校停課，港生及家長轉尋網上學習，部分原來從事線下教育的公司未及轉型，故早於2018年已開拓全線上學習的博星能吸納需要補習的學生，今年第二季錄得78%用戶增幅，平台現有約800名學生，香港用戶約佔一半，其餘分佈內地、台灣等亞洲地區。

明報記者