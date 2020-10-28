國泰空服員工會：管理層「不想聽訴求」

資方談判前發短片解釋時限 拒收回新合約

國泰空中服務員工會昨午與機艙服務部常務經理會面3個多小時，工會主席王思敏會後稱，資方在會議前向員工發短片，解釋14天內簽新合約的理由，她批評管理層「完全不想聽同事的訴求」。她又稱，會上曾要求致電更高級管理層溝通，但遭拒絕。她說管理層表明不會收回新合約，只說會繼續反映工會冀延長簽新合約限期的訴求。工會今早將與勞工處會面，亦會諮詢律師意見，決定下一步行動。

865會員聯署提4訴求 國泰：已盡力解答

國泰早前提出，今日或之前簽新約的員工，明年首3個月可獲過渡津貼。昨大批工會會員到場聯署，要求資方延長簽新合約限期外，亦要求所有簽新合約員工都可獲過渡津貼、更改新合約為短期性質、讓不簽新合約員工自願離職。王思敏稱，截至昨午6時有865名會員聯署。

老臣子：新約退休金少40萬 「未來5年白做」

帶同兒子到場的黃小姐懷孕7個月，她說公司不尊重工會，希望國泰正視工會訴求。她說新合約部分條款不清晰，擔心公司日後有不同演繹。她在新合約下需減薪三成，由於不是短期減薪，形容國泰壓榨員工。在國泰任職30年的梁小姐現為機艙服務經理，尚有5年退休的她在新合約下要減薪三成，退休金將少40多萬元，「即是未來5年白做」。

機師工會求助勞處 稱或申禁制令

香港航空機組人員協會秘書長Chris Beebe昨與勞工處代表會面，表達國泰要求機師在短時間內決定是否簽新合約，做法不公平，他引述處方代表稱，會在能力範圍內協助雙方商討。他說不少機師對新合約下的退休安排、服務條款等仍不清晰，冀資方給更多時間了解新合約。被問到會否申請禁制令，他說是考慮中的法律行動之一。

國泰航空表示，管理層昨與機艙服務員代表會面，已盡力解答同事們的疑問。勞工處至昨日收到約500宗有關國泰僱傭權益的查詢，處方表示已向國泰轉達僱員訴求，並要求國泰加強與員工溝通，呼籲雙方坦誠對話化解分歧。