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警長開審前改認襲女同袍 保釋候判 辯方稱扯髮因攙扶 控方不接納：大可不認罪

【明報專訊】10名休班警今年4月在元朗吃消夜，其間一名警長疑不滿遭女同袍敬酒時濺中，出手扯她頭髮，事後被捕及被控以普通襲擊罪。警長早前不認罪，更一度致函律政司商討能否以其他方式處理，不獲接納。案件昨日原定在屯門裁判法院開審，警長終決定認罪，獲准繼續保釋至11月10日，以等候背景及社會服務令報告判刑。

被告梁珏榮（40歲，圖）原表明否認一項普通襲擊罪，惟他昨日在案件開審前一刻改變主意，選擇認罪。控罪指出，被告於今年4月19日在元朗屏會街屏會中心外行人路襲擊女子蘇伶雅。

辯方求情稱，被告1998年加入警隊，服務20年後於前年晉升為警長，任警察多年屢獲嘉許；被告亦獲同袍撰寫求情信，指案件只因被告情緒失控、一時衝動而起，強調被告並非暴戾。

求情稱將失警職 官：勿信口開河

辯方指被告令警隊蒙羞，為本案已付上前途，將失去警隊工作。裁判官水佳麗聞言說：「失去工作？有冇咁嚴重？」指被告2005年曾因交通案件被定罪，如今仍繼續當警察。辯方遂改口稱，被告需面對警隊紀律聆訊，「好大機會」遭革職。水官遂警告辯方勿在庭上「信口開河」，陳辭須基於事實，「唔係事實唔好隨便講」。

辯方又稱，被告扯頭髮的行為，其實是有心扶着幾乎跌倒的女警；不過，控方表明不接受有關說法，稱若辯方堅持被告行為屬「扶起」女警，他大可不認罪；辯方最終收回有關言論。

水官特別指出，案中女警或許有錯，但相比下，被告過失更嚴重，着他常懷謙卑，別過分介懷他人過錯。水官續說，雖然本案並非與「限聚令」有關，但留意到案發時被告與同袍在「歡聚」，行為亦屬不恰當。

官指限聚令下10人歡聚不恰當

案情指出，被告與9名同袍案發日凌晨3時許，在元朗一食肆吃消夜，當時女警蘇伶雅上前向被告敬酒，被告拒絕，遭蘇伶雅揶揄，兩人一輪口角，蘇由同袍帶走，惟被告追出食肆，上前扯住蘇的頭髮逾10秒，蘇事後報警，驗傷後發現頭皮紅腫。被告後來自首，他警誡下否認犯案，指蘇敬酒時不慎濺中他，他自然反應下推了蘇一下。

【案件編號：TMCC926/2020】

相關字詞﹕屯門裁判法院 普通襲擊 休班警員

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