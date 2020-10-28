港聞

港聞二

「比特通」創辦人涉騙千個比特幣

【明報專訊】虛擬貨幣比特幣交易平台「比特通」的創辦人梁永熹，2018年協助一名投資者把比特幣轉到一個他聲稱更安全的電子錢包，涉嫌從中騙取該女子1000個比特幣，變賣部分後獲益約1120萬港元。梁否認欺詐罪及洗黑錢等罪，昨在區域法院受審。

報稱商人的被告梁永熹（36歲），否認一項欺詐罪及4項洗黑錢罪，當中涉款約1120萬元。控方開案陳辭指稱，事主忻汝英原持有1500個比特幣，2017年中，她使用交易平台Blcex出售比特幣，其後在講座中認識時任Blcex CEO的被告，兩人開始聯絡。被告之後向事主稱她的比特幣數量多，保存於熱錢包不安全，建議她將比特幣保存在冷錢包，並幫她訂購冷錢包。

稱熱錢包不安全倡轉冷錢包

事主轉移後發現失竊

被告相約事主見面設定冷錢包，啟動後有24組回復字，事主當時相信該組回復字可遠端取用冷錢包。事主其後將1000個比特幣轉入冷錢包，數月後發現有999.9個比特幣被盜，事主尋求被告協助不果，於是報警。

警方在被告住所夾萬搜出24個英文字組成的備份種子，能遠端取用事主的冷錢包。根據區塊鏈資料，被盜比特幣中，180個由該冷錢包轉到被告的比特幣地址，被告變賣後將約668萬港元及58萬美元存入自己戶口。聆訊周三繼續。

【案件編號：DCCC493/2019】

相關字詞﹕區域法院 洗黑錢 欺詐罪 比特幣

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