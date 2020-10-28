涉醉駕拒酒測 楊明控3罪

涉不小心駕駛 下周五提堂

8月8日凌晨零時許，39歲藝人楊明駕車沿半山馬己仙峽道落山，至玫瑰別墅對開一個彎位時，汽車失控越過對面線自炒。楊明當時爛醉如泥，下車時未能站穩，需兩名警員攙扶，他未有接受酒精呼氣測試，由救護車送往瑪麗醫院治理，涉嫌拒絕提供血液樣本被捕。

楊明當晚接受無綫節目《東張西望》訪問未提及飲酒，只解釋撞車後「比較暈，唔係太清醒」，無法做酒精測試。警方事後暫停楊明所涉及的警隊宣傳活動。

根據《道路交通條例》，拒絕提供血液樣本最高可判監3年及罰款2.5萬元，再犯者或被停牌2至5年；不小心駕駛最高可判監6個月及罰款5000元。根據《道路交通（車輛構造及保養）規例》，門窗玻璃透光度不足最高可判監6個月及罰款1萬元。

2005年醉駕罰款停牌

翌年襲夜店保安判守行為

楊明2005年曾醉駕被捕，罰款7000元及停牌1年；翌年被夜店拒絕入場而襲擊保安員，被判守行為；2007年在守行為期間飲醉酒，走入便利店大肆破壞，被判150小時社會服務令及賠償3880元。