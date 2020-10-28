港聞

港聞二

部分包自助餐 旅局「賞你遊」 3團推出即額滿

【明報專訊】旅發局資助的「賞你遊香港」昨開始接受報名，市民憑本地零售或餐飲門市消費800元可換本地遊名額一個，21個已上架旅行團中，最少3個昨已額滿，4個在個別日子已額滿，部分膳食包酒店自助餐，亦有不少行程去免費景點，包括中環石板街及扶手電梯等。換領用單據要求嚴格，餐飲單據如無列明菜式，或單據日期無年份，需要求商戶以手寫單說明，否則無法以之報名。

消費800元可換名額一個

本報昨以顧客身分向21間旅行社查詢，獲19間回覆，其中3間表示已額滿，包括錦倫旅運的「香港古今體驗之旅」、our East（Hong Kong）Ltd.的「香港尋鮮探秘之旅」及Dream Tour (HK) Ltd.的「太平山下得獎淮陽美食」。其中香港古今體驗之旅會到海洋公園萬豪酒店享用下午茶、坐山頂纜車，並到杜莎夫人蠟像館及凌霄閣，單計這些費用，金額近470元，貼近政府對每人資助上限；另到免費景點文武廟、新聞博覽館、香港仔漁村。

有團參觀口罩廠恒香餅廠

另外兩個額滿團中，「太平山下得獎淮陽美食」亦會參觀中環石板街及扶手電梯；「香港尋鮮探秘之旅」會去免費入內的大館及香港仔漁村。有旅行團行程比較特別，如衆輝國際的「美景輕旅行」及Parklane Asia Pacific Travel （HK）Ltd的「午間小聚鯉魚門」，會帶人參觀口罩廠；捷旅旅遊的「發掘元朗」則會帶旅客參觀恆香製餅廠。

另外，本報接獲投訴，市民伍小姐稱響應推廣，消費二三千元，她光顧的小店單據並沒仔細列出說明消費項目，補上手寫單，但旅發局不接受。本報記者實測報團，過程亦一波三折，記者準備了數張消費單據，但因餐飲單據無列明菜式，以及單據日期沒列明年份等，多次被拒報名。

單據未列菜式須補手寫單

香港旅遊發展局發言人回覆表示，為方便辨認收據真偽，活動要求單據須為實體店的機印收據，不過，旅發局理解個別公司或商店的機印收據未必同時附有消費項目，如市民同時附上相同商戶清楚列出消費項目的手寫單，消費日期及總消費金額與機印單相同，旅發局亦會視為可接受的收據。

（疫情第三波）

相關字詞﹕賞你遊香港 旅發局

上 / 下一篇新聞

港大兩副校任命通過 申作軍否認黨委 李國章：外界指控不成立 學生會譴責校委「一意孤行」
港大兩副校任命通過 申作軍否認黨委 李國章：外界指控不成立 學生會譴責校委「一意孤行」
領導層4人背景似張翔 陳祖為：重挫國際化
領導層4人背景似張翔 陳祖為：重挫國際化
物色院長8人委會 4師生民選代表擬改校長委任
物色院長8人委會 4師生民選代表擬改校長委任
周五起可6人聚餐 限聚令仍4人 專家批限制不平衡及易混亂 「吃完要分開走」
周五起可6人聚餐 限聚令仍4人 專家批限制不平衡及易混亂 「吃完要分開走」
內地港人返港擬下月起免檢疫 初期設配額
內地港人返港擬下月起免檢疫 初期設配額
盛夏封至深秋 泳灘下周重開 燒烤場續關
盛夏封至深秋 泳灘下周重開 燒烤場續關
強制檢測或違人權 陳肇始：與律政司檢視
強制檢測或違人權 陳肇始：與律政司檢視
機場試用快速測試 醫生：準確度傳統九成
機場試用快速測試 醫生：準確度傳統九成
1500幢公屋今起驗水管 擅改渠須自費糾正 房委會：自願參與可拒檢
1500幢公屋今起驗水管 擅改渠須自費糾正 房委會：自願參與可拒檢
涉醉駕拒酒測 楊明控3罪
涉醉駕拒酒測 楊明控3罪
巴士情殺 報告指被告病態妒忌
巴士情殺 報告指被告病態妒忌
「比特通」創辦人涉騙千個比特幣
「比特通」創辦人涉騙千個比特幣
撞飛過路婦 貨車司機危駕被捕
撞飛過路婦 貨車司機危駕被捕
警長開審前改認襲女同袍 保釋候判 辯方稱扯髮因攙扶 控方不接納：大可不認罪
警長開審前改認襲女同袍 保釋候判 辯方稱扯髮因攙扶 控方不接納：大可不認罪
國泰空服員工會：管理層「不想聽訴求」
國泰空服員工會：管理層「不想聽訴求」
華潤逆市招聘千人 啟勝稱吸航空酒店人才
華潤逆市招聘千人 啟勝稱吸航空酒店人才
網上補習初企：疫下停課 用戶增八成
網上補習初企：疫下停課 用戶增八成
稱港生英語程度高 惟不喜寫作
稱港生英語程度高 惟不喜寫作
重陽客踩入塱原稻田「打卡」 無視警告字句 團體促尊重大自然
重陽客踩入塱原稻田「打卡」 無視警告字句 團體促尊重大自然
雞公嶺燒禿 疑蕉徑拜山肇禍
雞公嶺燒禿 疑蕉徑拜山肇禍
拉尼娜現象「或正發展」 料今冬可能偏冷
拉尼娜現象「或正發展」 料今冬可能偏冷
60年代1元獎券抽幢樓 東華百年籌款史展出
60年代1元獎券抽幢樓 東華百年籌款史展出
司法機構倡延長開庭審示威案 不支持召專責法庭
司法機構倡延長開庭審示威案 不支持召專責法庭
稱認不出郭家麒 付國豪：以為他想刺我
稱認不出郭家麒 付國豪：以為他想刺我
興趣班導師稱患愛滋 藏伸縮棍屬自衛
興趣班導師稱患愛滋 藏伸縮棍屬自衛
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】同志遊行仍未批 籌備網上集會代替
【Emily】同志遊行仍未批 籌備網上集會代替
【Emily】民主黨去英領館 提降BNO移民費 話言行無違國安法
【Emily】民主黨去英領館 提降BNO移民費 話言行無違國安法
【Emily】海園推夜場派對 4人組隊過關贏禮品
【Emily】海園推夜場派對 4人組隊過關贏禮品
【Emily】泛民鬧剪布逼「反擊」 梁君彥：無權拉布
【Emily】泛民鬧剪布逼「反擊」 梁君彥：無權拉布
【Emily】阿臻：囚友結婚禁交換戒指 懲教稱防疫
【Emily】阿臻：囚友結婚禁交換戒指 懲教稱防疫
【Emily】兩蚊搭車建制請願 何副局收「同事」信
【Emily】兩蚊搭車建制請願 何副局收「同事」信