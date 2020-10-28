部分包自助餐 旅局「賞你遊」 3團推出即額滿

消費800元可換名額一個

本報昨以顧客身分向21間旅行社查詢，獲19間回覆，其中3間表示已額滿，包括錦倫旅運的「香港古今體驗之旅」、our East（Hong Kong）Ltd.的「香港尋鮮探秘之旅」及Dream Tour (HK) Ltd.的「太平山下得獎淮陽美食」。其中香港古今體驗之旅會到海洋公園萬豪酒店享用下午茶、坐山頂纜車，並到杜莎夫人蠟像館及凌霄閣，單計這些費用，金額近470元，貼近政府對每人資助上限；另到免費景點文武廟、新聞博覽館、香港仔漁村。

有團參觀口罩廠恒香餅廠

另外兩個額滿團中，「太平山下得獎淮陽美食」亦會參觀中環石板街及扶手電梯；「香港尋鮮探秘之旅」會去免費入內的大館及香港仔漁村。有旅行團行程比較特別，如衆輝國際的「美景輕旅行」及Parklane Asia Pacific Travel （HK）Ltd的「午間小聚鯉魚門」，會帶人參觀口罩廠；捷旅旅遊的「發掘元朗」則會帶旅客參觀恆香製餅廠。

另外，本報接獲投訴，市民伍小姐稱響應推廣，消費二三千元，她光顧的小店單據並沒仔細列出說明消費項目，補上手寫單，但旅發局不接受。本報記者實測報團，過程亦一波三折，記者準備了數張消費單據，但因餐飲單據無列明菜式，以及單據日期沒列明年份等，多次被拒報名。

單據未列菜式須補手寫單

香港旅遊發展局發言人回覆表示，為方便辨認收據真偽，活動要求單據須為實體店的機印收據，不過，旅發局理解個別公司或商店的機印收據未必同時附有消費項目，如市民同時附上相同商戶清楚列出消費項目的手寫單，消費日期及總消費金額與機印單相同，旅發局亦會視為可接受的收據。

（疫情第三波）