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1500幢公屋今起驗水管 擅改渠須自費糾正 房委會：自願參與可拒檢

【明報專訊】新型冠狀病毒疫情下，樓宇排水管一度被懷疑為傳播途徑之一，房委會過去僅檢查與確診者單位使用同一排水管的公屋單位廁所和排水管。房委會宣布，今天起會到全港1575幢公屋檢查排水管，優先檢查曾有確診個案的大廈，整個項目涉及1.2億元公帑。當局表示若住戶擅自改動渠管，要自費糾正，但驗渠只屬自願參與，住戶可拒讓人員檢查。

明報記者

房委會今年5月公布，會主動檢查轄下所有公屋大廈的公用排水管，相隔5個多月，房委會將於今日起到全港1575幢公屋檢查排水管，包括600幢公用排水管設於室外的大廈，以及975幢主排水管設於住宅單位內大廈、共41萬個單位，預料18個月內完成，將優先檢查出現確診個案的公屋屋邨或大廈，之後按長者住戶比率、屋邨樓齡及排水管滲漏或倒溢紀錄，定出檢查次序。

曾有確診大廈優先檢

計劃之下，若檢查後發現喉管有問題，如出現滲漏、接駁配件鬆脫等，房委會都會安排維修，但若檢查期間發現租戶曾擅自改動排水系統，租戶須自費糾正。房委會文件指出，租戶可自願參與檢查計劃，若租戶拒絕讓檢查人員進入單位，或單位內有物件妨礙人員檢查，不會採取強制行動。

檢查計劃將增聘87名人員，連同衍生的維修工程費用，估計需撥款約1.183億元，將由房委會及第二輪防疫抗疫基金的創造職位計劃批出。

共涉1.2億公帑 料年半完成

是次計劃推出前，房委會只會主動檢查與確診者單位使用同一排水管的單位，截至今年8月31日，約有2.7萬個涉事單位，已檢驗86%，亦應租戶自發要求，檢查了約4.9萬個排水管，並為當中4200個單位維修。

慈雲山在第三波疫情尤其嚴重，有50多名確診者居於慈樂邨，當區區議員張茂清表示，邨內部分單位渠管滲漏，廚房渠管出現污迹，令住戶擔憂，認為房委會檢查渠管是好事，但亦要視乎跟進工作是否妥當，「不是發現滲漏就油兩層油，過一排裂紋又再加深」。他又表示部分公屋渠管位於室外，無U形渠設計防止病毒傳播，認為房委會亦應有詳盡計劃處理問題。

（疫情第三波）

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