1500幢公屋今起驗水管 擅改渠須自費糾正 房委會：自願參與可拒檢

明報記者

房委會今年5月公布，會主動檢查轄下所有公屋大廈的公用排水管，相隔5個多月，房委會將於今日起到全港1575幢公屋檢查排水管，包括600幢公用排水管設於室外的大廈，以及975幢主排水管設於住宅單位內大廈、共41萬個單位，預料18個月內完成，將優先檢查出現確診個案的公屋屋邨或大廈，之後按長者住戶比率、屋邨樓齡及排水管滲漏或倒溢紀錄，定出檢查次序。

曾有確診大廈優先檢

計劃之下，若檢查後發現喉管有問題，如出現滲漏、接駁配件鬆脫等，房委會都會安排維修，但若檢查期間發現租戶曾擅自改動排水系統，租戶須自費糾正。房委會文件指出，租戶可自願參與檢查計劃，若租戶拒絕讓檢查人員進入單位，或單位內有物件妨礙人員檢查，不會採取強制行動。

檢查計劃將增聘87名人員，連同衍生的維修工程費用，估計需撥款約1.183億元，將由房委會及第二輪防疫抗疫基金的創造職位計劃批出。

共涉1.2億公帑 料年半完成

是次計劃推出前，房委會只會主動檢查與確診者單位使用同一排水管的單位，截至今年8月31日，約有2.7萬個涉事單位，已檢驗86%，亦應租戶自發要求，檢查了約4.9萬個排水管，並為當中4200個單位維修。

慈雲山在第三波疫情尤其嚴重，有50多名確診者居於慈樂邨，當區區議員張茂清表示，邨內部分單位渠管滲漏，廚房渠管出現污迹，令住戶擔憂，認為房委會檢查渠管是好事，但亦要視乎跟進工作是否妥當，「不是發現滲漏就油兩層油，過一排裂紋又再加深」。他又表示部分公屋渠管位於室外，無U形渠設計防止病毒傳播，認為房委會亦應有詳盡計劃處理問題。

（疫情第三波）