機場試用快速測試 醫生：準確度傳統九成

與「金標準」並行兩周 試驗可靠度

特首林鄭月娥昨日稱，機場現用的「金標準」RT-PCR核酸檢測，要入境者等8至10小時，甚至到酒店過夜等待，「這個樽頸位不解決，會令往後很多工作難以全面開展」，故機管局會試驗快速檢測，會看其敏感度是否與金標準相若，若「走漏很多個案」就沒用。

政府發言人昨稱今天起在機場開始測試LAMP兩周，並與RT-PCR並行使用，以試驗前者可靠度。所有抵港旅客將於機場臨時樣本採集中心接受兩種測試的採樣，LAMP試驗成本由提供檢測的機構承擔。食衛局口頭回覆查詢稱，有關機構為Prenetics。

醫生促用於篩查低風險地旅客

血液學專科醫生馬紹鈞說，市面上最少有兩種LAMP產品，試劑每份約200至300元，最快15分鐘有結果，部分弱陽性有可能走漏，準確度約為傳統核酸檢測的九成。一般而言，他認為若快速測試準確度達PCR的九成屬可接受，可用於篩查來自低風險地區者，高風險地區旅客應用RT-PCR。

旅遊界立法會議員姚思榮期望，除了機場亦在其他陸路口岸使用類似快速檢測，能再加強兩地人民來往。

政府擬4區常設檢測中心

林鄭月娥昨稱擬較長期地在港島、九龍、新界東和新界西設社區檢測中心，既為出現群組的小區或屋邨提供檢測，亦希望助出行的市民，能以付費形式取得檢測服務，用作申請健康碼或經旅遊氣泡出境。她希望透過由政府提供場地或基本營運，令檢測價下降，就此會向私營化驗所招標。食衛局回覆稱，項目會以具競爭性的採購程序進行，程序進行中，化驗所需為衛生署認可的新冠病毒核酸檢測本地機構，及可應付大量採樣和檢測。

（疫情第三波）