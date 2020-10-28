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港聞二

內地港人返港擬下月起免檢疫 初期設配額

【明報專訊】政府計劃容許在內地的港人返港時豁免14日強制檢疫，特首林鄭月娥昨日說，有關安排料下月實施，初期會設配額。至於有否和澳門及台灣商討有關安排，政府發言人表示正和粵、澳政府磋商，未有提及有否和台灣商討。

林鄭料星港旅遊氣泡下月推

林太昨在開行會前表示，過去一周本港錄得47宗確診，當中九成屬輸入個案，而全球疫情非常嚴峻，「尤其踏入冬季，一般來說這些病毒的傳播會更凌厲」，政府盼在防止輸入個案的措施「滴水不漏」。

她又說，希望盡快恢復跨境人員往來，政府計劃下月安排在內地港人免檢疫返港，現只有深圳灣口岸和港珠澳大橋兩個陸路口岸開通，免檢疫返港實施初期會設配額。至於和新加坡的「旅遊氣泡」，她也預計下月推行。

食物及衛生局長陳肇始昨午補充，政府正研究豁免由廣東返港的港人14日檢疫，因當地疫情已穩定一段長時間，從當地抵港市民「風險非常非常低」，返港者要先驗得陰性。

政府稱正與粵澳磋商 未提台灣

被問有否與台灣商討免檢疫，陳肇始稱衛生署一直評估不同地方的風險，如聯絡不同地區，一般由政制及內地事務局負責。本報向政制及內地事務局查詢有否與澳、台商討免檢疫，政府發言人回覆稱會密切留意疫情，並積極與粵、澳政府磋商，期望早日實施有關安排，但沒提及台灣。

比利時列極高風險 抵港須檢疫

此外，政府昨日宣布將比利時列為極高風險地區，由11月3日起，由當地抵港者要持有72小時內的檢測陰性報告，抵港後要在酒店檢疫14日。林太說，已要求陳肇始考慮將西班牙和意大利列為高危地區。

本港昨增5宗新冠病毒輸入個案，連續第二日無本地確診。昨增包括1宗周日從法國抵港的26歲非香港居民男子，另4人都是周一乘印度航空A1316從印度抵港，包括一名30歲女外傭。

醫生：內地控疫得宜 問題不大

對於身在內地港人返港將可免檢疫，呼吸系統專科醫生梁子超認為，內地疫情控制得好，相信新安排問題不大，但內地個別地方偶有爆發，應要求免檢疫者14日內不曾到過其他中或高風險地區。

（疫情第三波）

相關字詞﹕免檢疫 旅遊氣泡 疫情第三波 疫情第四波 新型冠狀病毒

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