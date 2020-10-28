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周五起可6人聚餐 限聚令仍4人 專家批限制不平衡及易混亂 「吃完要分開走」

【明報專訊】本港昨日連續第二日無新型冠狀病毒的本地確診，食肆每枱限坐4人的規管，周五（30日）起放寬至6人，酒吧每桌由2人放寬至4人；堂食可延長至凌晨2時，入座率由50%擴至75%；但限聚令維持4人。萬聖節在即，餐飲和酒吧業都認為放寬有助生意，料生意額可回升一至三成。不過，有專家認為食肆及限聚令所限人數不平衡，在餐廳可6人吃飯的風險較高，出來卻要戴口罩分開走，容易令人混亂，認為應將限聚令放寬至6人。

酒吧放寬至每枱4人 准現場表演

現行社交距離措施將於周四深夜屆滿，政府昨日宣布周五起，食肆及酒吧放寬至每枱限坐6人及4人，食肆、酒吧和夜店等可恢復現場表演，但表演者要戴口罩、與顧客間設隔板、表演前後不能和顧客接觸等。此外，食肆、酒吧、夜店、公眾娛樂場所等人數上限，都放寬至可容納人數的75%（見表）。

特首林鄭月娥表示，過去一周有5宗本地個案，當中4宗源頭不明，病人的地域、職業等都很分散，情况值得關注，形容源頭不明個案「一宗都嫌多」。她又說，沒條件大幅度放寬社交距離措施，但會更「精準」，容許多一些經濟活動。

醫生質疑限聚令必要

稱商場乘車已難保持社交距離

政府放寬食肆限制人數卻沒放寬限聚令，中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，在餐廳6人吃飯，風險比在其他地方6人戴口罩聚集更高，只放寬食肆限聚是不平衡，「入到餐廳可6人坐一枱，吃完出來要分開4人（一批）走，或令市民混亂」。他說現時疫情緩和，限聚令可放寬至6人；而酒吧放寬限制後，最重要是表演者不要和顧客接觸，酒客則應盡量減少除、戴口罩次數。呼吸系統專科醫生梁子超批評，6人一同去酒樓合法、未入酒樓卻犯法，是「極難理解」；現時商場、交通工具、排隊等繁忙時間已無法4人間保持1.5米距離，質疑需否維持限聚令。

民主黨立法會議員黃碧雲批評，不放寬限聚令完全不能服眾、欠缺邏輯，指政府借疫情打壓市民的遊行集會權利。

食衛局：食肆感染風險較可控

對於食肆及限聚令差異，食物及衛生局長陳肇始回應：「整體來說我們都呼籲市民不要聚集……任何放寬都有一些風險，最重要是我們不是一次過放寬所有（措施），亦希望有必要性和風險是可以管理的才逐步放寬。」該局其後補充，指明場所符合指定條件、且有管理者，如食肆，感染風險較可控，而在一般公眾地方、無管理者的群眾聚集較難控制風險。

另外，陳肇始說，食環署正和酒吧業界商討措施，包括改善換氣、要求顧客填健康申報表及留下聯絡資料、員工接受檢測和使用飲管喝酒等。

餐飲酒吧業料生意可升一至三成

香港餐飲聯業協會會長黃家和相信，放寬後餐飲生意可回升10%至15%，年底是飲食業旺季，若疫情穩定，冀再放寬至每枱8至12人。他說，離聖誕節還有一兩個月，擔心疫情反彈，政府只安排部分地區食肆員工檢測，估計業界仍有一半前線員工沒驗。

香港酒吧業協會副主席錢雋永預計，酒吧生意將回升三成，業界會自律，盼再逐步放寬措施。

蘭桂坊協會總監張素媚稱，會要求酒吧會員的前線員工檢測，另會要求顧客申報健康，也要求會員多用電子收費。對於專家袁國勇建議戴口罩用飲管喝酒，她表示有困難，但正思考新點子，例如設計特別形狀的飲管及不同角色圖案的口罩等。

明報記者

（疫情第三波）

相關字詞﹕酒吧 口罩令 限聚令 陳肇始 疫情第三波 疫情第四波 新型冠狀病毒

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