物色院長8人委會 4師生民選代表擬改校長委任

現時學院院長8人物色委員會中，4人可由投票產生，包括一名學院院務委員會（Faculty Board）主席、兩名學院教師代表、一名學院學生代表。據了解，修訂方案下，4席改為兩名學院教授級代表、一名非學院教授級代表、一名學院本科生或研究生代表，他們由校長諮詢首席副校長後直接委任。

學生會長轟「中央集權」

將港大高層變「張翔派」

學生會會長葉芷琳形容是「非常大問題」，學生代表於遴選過程中會以個人經驗及收集的意見，再於委員會發表，如學生代表於委員會失席位，選出的院長將不是真正服務學生。她續說，此舉等於「中央集權」，認為張翔正逐漸把港大的高層變成「張翔派」，港大一切將由張翔一人掌權。翻查資料，現時理學院院長艾宏思（Matthew Evans）2016年上任，任期5年，料理學院院長任命或受新遴選機制影響。

傅華伶「坐正」法律院長

昨日的校委會會議亦通過委任傅華伶任法律學院院長，他現時為暫任，料下月正式「坐正」。消息人士表示，會上校委一致贊成傅華伶出任法律學院院長，張翔昨日亦於校委會提出傅華伶須於約滿前6個月做中期評估（mid-term assessment），其本人及中央管理小組將負責該評核。