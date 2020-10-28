領導層4人背景似張翔 陳祖為：重挫國際化

7名副校 5人張翔履新後上任

港大政治與公共行政學系教授陳祖為昨在facebook發文稱，校長張翔、副校長（大學拓展）田之楠，新上任的申作軍及宮鵬，4人均有美國加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）背景；又表示港大領導層中，將有5人具內地背景，除張翔、申作軍和宮鵬，亦包括首席創新總管兼校長資深顧問何亦武、校長資深顧問孫仁，另指出校長及副校長團隊將沒有女姓。陳祖為質疑張翔起用相似背景的人，重挫過去港大追求國際化的工作。

獲任命為副校長（研究）的申作軍，全職於加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）任教，上周清華大學網頁顯示他是工業工程系主任及黨委委員，網頁黨委資料其後删除，港大否認申是黨委。

柏克萊加大：申稱黨員說法不確

UC Berkeley昨回覆本報，稱申作軍主動向校方表示，「稱他是共產黨員的說法不正確」，校方無要求師生申報政治聯繫，校內成員與公眾一樣有憲法權利和責任，包括言論和宗教自由，而大學人員擁有自己政治理念（political beliefs ）和學術觀點的權利是社會和學術界的基石。

校友組：宮鵬主人事 料有核心影響

申作軍上任後主管研究，宮鵬主管學術發展。港大校董兼校友關注組副召集人麥東榮稱，宮鵬職位主責人事，料「站在最前面」參與未來院長、學院人員聘任及署任，帶來核心影響；至於申作軍主管研究範疇，本港大學目前仍依靠教資會撥款，要依從程序，但對人文學科的研究日後要爭取校內資源時，申作軍有一定影響力。