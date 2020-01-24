港大兩副校任命通過 申作軍否認黨委 李國章：外界指控不成立 學生會譴責校委「一意孤行」

校委會昨有22名成員出席會議，當中兩名校委網上參與，一名校委缺席。會議約兩個多小時，通過3項人事任命，包括申作軍及宮鵬出任副校長，及傅華伶出任法律學院院長，議程原包括修改學院院長遴選準則，惟因時間所限未有討論（見另稿）。

張翔籲考慮學術成就 多數校委認同

兩校委指是否黨委不重要

消息人士稱，有校委於會上質疑，稱申作軍是否黨委一事成為「羅生門」，為何不先做盡職調查。校長張翔則表示，期望校委以學術背景及卓越成就（academic excellence）作為考慮因素，大部分校委同意張翔說法，至少兩名校委認為副校長人選是否黨委並不重要。

社會多番質疑張翔「用人唯親」，張翔昨向港大師生發信澄清，稱雖然與申及宮同時於加州大學柏克萊分校任教，但各自學術領域不同，他曾與兩人於校內碰面，但工作及私底下沒聯絡。張翔亦於信中附載申作軍及宮鵬的書面聲明，申作軍否認其為共產黨員或清華黨委，稱是清華資料有誤，知悉事件後已請清華糾正（見下圖）。校委會主席李國章會後亦發新聞稿，稱校委會對有關兩名教授的澄清「表示滿意」，「認為所有指控皆不成立」。

其中一名校委、賽馬會前主席施文信於會後見記者時稱，會上討論深入 （thorough），並稱校委會作了正確決定（right decision），他可以保證校委會成員都忠於學術自由，而社會必須承認香港是中國的一部分，港大的未來無可限量。

本科生代表：要求調查合理 憂大學自主

校委會本科生代表李梓成會後說，遺憾校委會未有聽取眾多港大持份者意見。他說要求先做盡職調查非常合理，惟未獲理會，更一度哽咽，稱非常憂慮大學自主。

林鄭：尊重自主 不參與港大人事

身兼港大校監的特首林鄭月娥昨晨出席行政會議前表示，雖然作為港大校監，「很尊重他們的院校自主」，稱無論是招聘或撤換教職員，她及教育局長也不會參與。

港大政治與公共行政學系教授陳祖為昨回覆本報表示，共產黨不是一般政黨，而是中國執政黨，「中國是依靠共產黨員在不同領域支持政府，執行黨的政策」，「他們（黨員）當中有可能擔當重要角色，也不排除有些人什麼都沒做過」，但問題是外人無從得知，故會有憂慮。陳祖為稱，假設有黨員在現今局勢下，在香港一間重要大學出任重要職位，「黨也會對他有興趣」。

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