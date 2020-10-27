【Emily】港人開心指數升0.01分 學童反而最唔開心

校長：停課減社交打亂生活

香港開心D由新思維主席狄志遠、校長陳美娟等人任聯席主席，行會前召集人林煥光、律師會會長彭韻僖等人任顧問。佢哋多年做同類調查，去年「開心指數」係6.15分，為10年最低紀錄，今年只微升0.01分。調查指結果顯示港人開心指數仍低迷，當中過往開心指數最高嘅學童，今年成為「最不開心」一群。陳美娟話，學校停課致學生社交活動減少、打亂生活規律，學童身心狀况難免受影響，建議學校加強在校學生情緒教育、應對負面情緒問題，並加強師生溝通、洞悉學生心理所需。調查並顯示逾四成半人呈輕度至嚴重抑鬱情緒，較去年增約半成。

調查亦問及港人對10項生活質素嘅滿意度，包括政治、經濟、環境等（見表），平均分僅4.62，當中市民評分最低係「政府的施政」（3.03分），「信任政府處事的程度」僅得3.04分，「政治及社會狀况」得3.31分，調查指35歲或以下年輕群組相較其他年齡群組，對呢3項明顯較不滿。