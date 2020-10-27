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港聞
2020年10月27日星期二
港聞二
教局更新《學校手冊》：校本教材要持平 中學校長會：不想教師因社會情况避忌 只跟教科書
迦密梁省德自製常識教材 「過三關」審閱
港大校委今開會 學生會聯署促延後委副校
袁國勇：放寬防疫須全驗有病徵者 稱強制檢測「低水平時最有效」 惟需證不礙自由
疫下萬聖 黑死病面具熱賣
星停兩款流感針 港私醫自行停用
稱本地遊小玩意 旅巴慢駛促盡快通關
昨8確診全屬輸入 一半歐洲抵港
血漿治重症者 死亡率減半 六成人康復 孔繁毅：暫未見副作用
一成康復者適合捐血漿 留學生趁離港前屢捐
康復6個月 半數人驗不到抗體
兩行山客暈倒一死 沙田失蹤智障婦元朗尋回
山火凌晨燒近收容站 200人入村救百貓狗
梧桐河變「放生」熱點 死魚惡臭
稱王百羽一講稿25萬 建制批泛民濫報選舉費
女童遭淋油案拘兩黑漢 疑涉家人生意糾紛
台驅逐李彬豪 鍾翰林質疑不夠阻嚇
鄭若驊：研灣區港企可揀港法律
尊子漫畫
【Emily】港人開心指數升0.01分 學童反而最唔開心
【Emily】漫畫再掛西九龍中心 林祥焜：帶來歡笑感榮幸
【Emily】「斗零踭聖手」 福嫂觀塘新檔開業
【Emily】范國威探望：快必好精神 瘦咗少少
【Emily】批政府似「家嫂」 麥美娟盼強勢官帶領抗疫
【Emily】阿B作《捍衛香港》向警致敬 周四TVB播
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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