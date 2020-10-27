台驅逐李彬豪 鍾翰林質疑不夠阻嚇

鍾翰林與兩名前學生動源成員去年1月赴台期間，被拍到與台灣青年反共救國團理事長楊月清及《自由時報》政治中心副主任兼資深黨政記者蘇永耀見面，其後《大公報》頭版報道該見面。本報昨致電《自由時報》嘗試聯絡蘇，他透過接線女職員稱不再回應。

稱遊台時楊月清邀訪問 談社運初衷

鍾翰林向本報表示，該5天台灣行程主要為旅遊，首天深夜落機便直接前往酒店，未留意是否有人跟蹤，但在旅程第二晚在西門町附近，他發現被跟蹤，「有人在柱後面影相」，隨後的行程無留意到是否被跟蹤，包括與蘇永耀見面當日。

鍾稱，抵達台灣後楊月清透過fb聯絡他，稱《自由時報》記者想採訪他與同行成員，故安排在旅程第三日於國史館見面，鍾說與蘇永耀見面一小時，談及學生動源經歷、參與社運初衷等，又說在台期間沒見過其他政界人士。

鍾質疑台灣驅逐李彬豪出境的阻嚇性，認為難以避免再有在台港人被跟蹤。