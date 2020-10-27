稱王百羽一講稿25萬 建制批泛民濫報選舉費

質疑數人有疑點 將報廉署

王稱不理 巫堃泰：難與名單參選比較

參選「超區」的元朗區議員王百羽回應稱，不理會有關質疑；新界西參選人、屯門區議員巫堃泰表示，大部分民建聯直選隊伍的總開支均比他多，而他非以名單參選，故無法分攤開支，開支難和名單參選比較。本報曾向新界西參選人、屯門區議員張可森查詢，惟截稿前未獲回覆。

王獲相熟公司捐服務 被指私相授受

王百羽申報約489萬元選舉開支，當中創作公司「U Made This？」（UMT）捐贈約450萬元選舉服務，包括撰寫講稿、形象指導等。議會監察召集人黃偉傑質疑，服務價值是否被合理估算，舉例兩篇講稿被估價為50萬元，假設每篇講稿有1萬字，即公司估算每字收取25元；議會監察也質疑UMT曾否向其他人以此價格提供相同服務。國際關係學者沈旭暉為UMT的股東之一，議會監察引述沈在facebook的帖文，稱UMT的董事兼創作總監「幾乎是王百羽的競選經理」。議會監察認為創作總監與王百羽關係緊密，質疑有私相授受之嫌，解釋王或因UMT的捐贈而獲取政府逾400萬資助。

另外，議會監察稱王百羽和巫堃泰的開支申報中，逾九成為沒有實際定價的服務，質疑部分開支不符合市場價格。據議會監察提供資料，「Ip Kin Ho」向巫堃泰提供各值10萬的「視覺識別系統諮詢和製作」、「選舉策略（個人形象）諮詢和建立」。

稱王、巫九成開支無實際定價

至於張可森的開支申報，議會監察召集人葉文斌表示，張可森申領本年5至7月在「屯門社區網路」的存倉服務費，每月費用為4000元，但張於6月20日才於社交平台宣布參選。葉文斌質疑張可森何時開始選舉活動，當中或涉及漏報、濫報。就民主派初選的費用，議會監察召集人莫嘉傑表示，港府及兩辦均曾發聲明譴責初選，他不建議政府發還有關開支，否則是以公帑資助不合法的初選。

倡不發還民主派初選開支

另外，同屬建制派的元朗監察議會聯盟昨亦稱王百羽、新界西參選人伍健偉涉虛報選舉開支，已向廉政公署及選舉事務處舉報。選舉事務處表示，若發現候選人提交的選舉申報書內有不完備或錯誤的情况，會按個案情况發出書面通知，要求候選人提供其認為合理並用於核實有關申索的進一步資料。