梧桐河變「放生」熱點 死魚惡臭

村民：貨車運魚 自建斜台放生

居於上水約50年的石湖新村村民梁先生表示，近年一直有人到梧桐河放生魚類，包括生魚、錦鯉、鯽魚等，多在農曆初一及十五；他稱曾勸阻放生者，但問題未改善，7月起變本加厲，有人以貨車大批運魚，再自建斜台管道將魚倒入河，之後更將裝載魚類的發泡膠箱隨地棄置。

稱官方指不涉虐畜 無法例管

梁說河道連接污水渠，水質不適合養殖魚類生存，相信被放生的魚未能適應環境，令河面不時出現大量死魚，傳出惡臭；他曾向渠務署、漁護署及警方等投訴，但對方稱難證明放生是虐畜行為，亦不能以亂拋垃圾條例執法，變相沒法例規管，對此感失望，要求政府正視。

在石湖新村附近耕作的農夫Jim亦稱，平日會從梧桐河抽水灌溉，7月起河水變得愈益渾濁，需多次過濾才能使用。

記者昨早隨居民到場觀察，發現河道有大量魚，其間遇上一名婦人以手推車將兩箱生魚、田雞等運抵河道附近。記者上前查詢是否打算放生，她否認，聲稱是運往街市，隨後有居民報警，警員到場了解後將婦人帶返警署。

民主黨議員林卓廷稱，放生市民運送時未必會用水養着被放生的魚，有可能干犯殘酷虐待動物罪；又稱梧桐河水質不理想，放生是好心做壞事，亦影響河道生態平衡，呼籲公眾勿再放生，並促請政府規管放生行為。

渠務署擬設告示勸喻

渠務署回覆，一直關注梧桐河放生魚類情况，曾接獲投訴並已加強巡視，如遇市民進入河道範圍放生，會勸喻停止，如巿民拒接受，會考慮尋求警方協助；署方稱正考慮於河道當眼處增設告示，勸喻市民不要捕魚或放生。漁護署表示，接到放生投訴後會派員巡視，並根據《防止殘酷對待動物條例》調查，最高刑罰為監禁3年及罰款20萬，而就有關個案，署方會巡查。警方昨晚回應稱，昨早約11時接獲報案，稱上水天平路一河邊有魚類及蛙類懷疑被人不恰當對待，警方到場聯同相關機構及部門調查，案件列「求警調查」，由上水分區跟進。