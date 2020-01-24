山火凌晨燒近收容站 200人入村救百貓狗

義工網上求助 響應者攜籠至

現場為大江埔村已登記為慈善團體的「大樹下善待動物庇護站」。義工Jojo表示，林村郊野公園近雞公嶺前日已有山火，部分火線不斷靠近大江埔，至前晚11時，火線與收容所相距只約100米，火屑隨風四散，不斷傳出林木焚燒「啪啪」聲。消防一邊撲火，一邊向收容所附近叢林射水，減低蔓延風險。

因收容所當時只有4名義工，不夠人手及鐵籠撤離場內逾百貓狗，遂於社交網站發帖，呼籲有心人帶同貓狗籠入村協助，短時間內即有逾200名市民帶同各款鐵籠及寵物袋到場，路邊亦泊滿車輛。其後因風向不定，收容所為安全起見，決定響應消防呼籲將貓狗撤離。

山火救熄 再送「回家」

義工及市民隨即分工合作，將貓狗放入籠及袋，逐一以人手及手推車搬離，有人亦向叢林灑水，有居於大棠義工開放寓所暫時安置30多頭貓，附近亦有寵物用品倉庫場主借出地方，讓過百狗暫避。至昨清晨6時許山火大致救熄，確認安全後，市民與義工再將動物搬回收容所。Jojo說，大部分貓狗是「第一次走火警」，場內的狗平日主要放養，甚少鎖上鐵鏈，火警時表現驚恐，要逐一抱走及拖走，事後亦要盡快送回收容所安頓休息。

號召人哽咽：估唔到香港人咁正

Jojo稱到場眾人站在空地等候時，從無怨言，並說「隨時叫我做咩都得」。她受訪時一度哽咽，非常感謝到場協助市民及義工，體會到一方有難，所有人來支援，「估唔到香港人咁正，真係好好」。

任義工約兩年的維維昨晚接獲消息後，隨即聯同另一義工從九龍租車趕返收容所，趕至時發現大批市民在場協助，形容場面前所未見，感激市民願意長途跋涉伸出援手。她稱到達後協助捉貓撤離，及後留在現場協助安撫受驚動物。

大樹下善待動物庇護站2012年起登記為慈善團體，由地盤工人曾先生創辦，初期專門收留被遺棄的地盤看門狗，其後也接收遺棄貓狗，亦歡迎有心人領養。由於場內的狗多曾遭受傷害，對陌生人甚有戒心，義工需花長時間相伴，令牠們放下心防。