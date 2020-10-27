兩行山客暈倒一死 沙田失蹤智障婦元朗尋回

74歲姓于男子昨早8時許與親友於荃灣港鐵站出發行山，途經荃錦公路光板田村近芙蓉山山徑時，疑不適昏迷，其他人協助報警。于由接報到場救護車送院，搶救後證實不治。警方初步調查事件無可疑，死因有待驗屍確定。據了解，于有長期病患，包括糖尿病及心臟病等。

料走失後落山 坐錯車往元朗

另一宗行山暈倒事發昨上午11時許，47歲外籍女子與友人於東涌出發，途經昂坪360棧道近纜車3號塔時暈倒，同行友人報警。女子由奉召到場協助的飛行服務隊直升機吊起，送往東區醫院，其間回復清醒，治理後無大礙。

另外，49歲輕度智障婦廖偉蘭，上周六與丈夫於沙田作壆坑新村附近行山，懷疑獨自到附近山溪取水時失蹤。消防、民安隊、搜索犬及飛行服務隊直升機一連兩日在附近山頭陸空搜索。警方昨午在元朗輕鐵水邊圍站安全尋獲失蹤婦人。其丈夫向記者稱妻子已尋回，一家團聚，相信她走失後自行落山，並坐錯車往元朗，其間無錢買食物，曾向途人取水解渴，回家後不斷進食及略為疲倦，身體無大礙，感謝各方協助。