康復6個月 半數人驗不到抗體

年輕人抗體維持更久

港大醫學院內科學系臨牀教授、瑪麗醫院內科榮譽顧問醫生孔繁毅表示，瑪麗醫院約400個覆診康復者中，一般康復後3個月抗體水平就會大跌四分之三，例如抗體水平由1:320跌至1:80；如病人康復初期抗體水平較低，例如只有1:40，3個月後抗體可能已跌至量度不到，整體上約有一半康復者在康復後6個月，抗體水平已跌至量度不到的水平。但孔說這情况因人而異，「有些人的抗體水平3個月間都無下降過，有些人卻跌得快，視乎年紀、健康狀况和有否服藥，年輕人的抗體一般維持得更久」。

康復非終身免疫應戴罩

孔繁毅提醒康復者，產生了抗體不代表終身免疫，輕症者的抗體可能3、4個月已消失，仍可再度受感染，因此康復後亦要戴口罩和保持個人衛生。他又指出，目前未有新冠疫苗接種超過半年後是否仍有效的數據，但估計日後亦需如流感疫苗般每年接種。他又相信，待有效疫苗推出後，社區上約七成人口有群體免疫力才可回復較正常的生活。

瑪麗醫院400多個覆診病人中，約30人有後遺症，部分人味覺和嗅覺未完全恢復，5人肺有纖維化，主要是曾接受深切治療的嚴重肺炎病人，當中2人已於3個月後完全康復；另有病人剛出院時行樓梯只能行半層樓，幾個月後進步至可行2層樓。他估計，七八成有肺部後遺症者肺功能於一年後完全康復。

（疫情第三波）