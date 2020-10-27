一成康復者適合捐血漿 留學生趁離港前屢捐

港大醫學院內科學系臨牀教授、瑪麗醫院內科榮譽顧問醫生孔繁毅表示，找到適合的恢復血漿捐贈者很難，捐贈者要抗體濃度水平達1:80或以上，一般是重症、病毒載量高、相對年輕的病人，無病徵者大多抗體水平較低；整體約只有五分之一確診病人抗體水平達1:80。

存量回升至40人份

曾懷孕的女性體內會有HLA抗體，有3000分之一的可能令受贈者出現嚴重肺炎，但HLA抗體測試昂貴且結果要等一至兩星期，因此本港只接受男性康復者捐血漿，加上捐贈者的年齡需介乎18至60歲、體重超過50公斤、靜脈血管粗、已康復超過兩星期、無長期病患和其他傳染病等，整體只有約10%康復者適合捐贈。

本港至今約有50康復者捐出血漿，年齡中位數為45歲，康復者可以每兩星期捐血漿一次。孔繁毅表示，第二波疫情過後，公立醫院只有足夠15名病人使用的血漿存量，第三波一開始就幾乎用盡，幸符合條件者中約七八成人願意捐血漿，有一名康復者更捐了5次、5人捐了3次；有康復留學生趁回英美開學前，多次捐血漿救人。孔說目前公立醫院血漿存量已回升至約40人使用的分量，但當中AB血型的血漿最短缺，他希望能增至60、70人份的存量。

稱疫廈高危應強制檢測

孔繁毅預期，若出現第四波疫情，將以輸入個案為主，預期聖誕前夕留學生回港高峰期有可能引起第四波，如病毒無大改變加口岸控制做得好，他相信第四波疫情確診人數會相對少。孔又認為，在機場執行強制檢測重要，而疫廈居民相對風險高，亦值得做強制檢測。

（疫情第三波）