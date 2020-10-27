血漿治重症者 死亡率減半 六成人康復 孔繁毅：暫未見副作用

藥無效轉輸血漿 插喉老婦6周出院

瑪麗醫院一名67歲曾患淋巴腫瘤的女病人，曾接受免疫治療和化療，康復一年後感染了新型冠狀病毒，用過抗病毒藥物蛋白酶抑制劑、利巴韋林和瑞德西韋，病情無改善，身體一直未能產生抗體對抗病毒，肺部達七、八成現炎症，需持續插喉和使用呼吸機，體內病毒量更達每毫升樣本10億顆病毒。醫療團隊遂嘗試向她輸康復者捐出的「恢復血漿」，3至4日後病毒量大跌至每毫升100萬至1000萬顆，肺炎亦有兩三成改善，但未能脫離呼吸機。

團隊再向病人輸第二次恢復血漿，一星期內病毒檢測已轉陰性，再隔一星期就離開深切治療部，女病人共留院約6星期可出院，5個月後肺纖維化問題大致康復，肺功能恢復至原來的七八成。

22%病人死亡 主為長者長期病患者

部分新冠病毒患者會出現嚴重肺炎甚至肺衰竭，需入住深切治療部，公立醫院曾向50人使用恢復血漿，當中17人（34%）已出院，13人情况穩定，即共30人（60%）治療後康復；另9人情况仍然嚴重和11人（22%）死亡。港大醫學院內科學系臨牀教授、瑪麗醫院內科榮譽顧問醫生孔繁毅表示，在英國牛津大學一項類固醇治療重症新冠肺炎病人的研究中，沒接受治療的對照組重症病人死亡率是41%，若以此比較，本港使用血漿治療的深切治療患者死亡率為22%，即血漿治療能將深切治療患者的死亡率減半，而且本港50名接受血漿治療的病人均無觀察到任何副作用。

恢復血漿為何能幫助重症病人？孔繁毅解釋，部分免疫力差的病人無法自行清除體內病毒，康復者血漿內的抗體能阻止病毒入侵細胞和繁殖，當病毒數量減少自然可減身體炎症，而抗體本身亦有調節免疫功能，助進一步減少身體發炎，減低細胞因子風暴風險。

22%病人接受恢復血漿仍返魂乏術，孔解釋主要是75歲以上和有長期病患者；部分年輕患者雖免疫系統反應不佳，但免疫系統仍有「三四成功力」，在外來抗體幫助下就能去除病毒，但如果長期病患和長者本身免疫系統很差，只單靠外來抗體亦不足夠清除病毒，炎症亦易失控。

血漿存量少 入院先用抗病毒藥物

不過，目前恢復血漿存量少，不能輕率使用。孔繁毅表示，一般病人入院首星期會先處方抗病毒藥物並觀察，如無效，會考慮在第二周向重症者使用恢復血漿，一般在病發後第10至14日使用。他說大多病人接受了一次，即500毫升血漿的5至7日後病情會改善，但如上述女病人第一次輸血漿後改善情况未夠理想，會輸第二次血漿。

明報記者

（疫情第三波）