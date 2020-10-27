星停兩款流感針 港私醫自行停用

星稱屬預防措施 港衛生署關注

新加坡衛生部與衛生科學局前晚發聲明稱，境內無與注射流感疫苗有關的死亡個案，但決定採取預防措施，暫停使用韓國SK生物科學公司製造的SKYCellflu四價流感疫苗和賽諾菲生產的VaxigripTetra疫苗。賽諾菲發言人表示，將與新加坡政府密切合作，盡快回復接種計劃，目前當地未有流感疫苗相關不良反應。

韓聯社報道，疾病管理廳流感疫苗接種受害調查組分析20個病例死因，認為不存在接種疫苗後出現急性或重症以上異常反應的病例，接種同一批號疫苗後死亡病例雖達14宗，但未發現疫苗與死因存在明確因果關係。

曾祈殷：蝕也沒辦法 政府應抽查

本港衛生署無要求停用賽諾菲流感疫苗，但醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷稱，韓國和台灣都出現疫苗接種後不良反應，短時間內多宗個案不尋常，暫不能排除不良反應與接種疫苗有關，「對於私人執業的醫生來說，如有病人接種疫苗後出現嚴重併發症甚至死亡，會很大件事！」他說為安全暫停為病人注射賽諾菲流感疫苗直至釐清原因，目前會用另外兩廠的疫苗，慨嘆有損失亦無辦法。他又認為港府應抽查賽諾菲疫苗，讓市民有信心使用。

曾祈殷引述消息稱，港府今季為各個疫苗計劃購置87萬劑流感疫苗中，62萬劑為賽諾菲、25萬劑為葛蘭素史克、數千劑為阿斯利康。他形容萬一賽諾菲疫苗出現問題，影響七成疫苗供應，未來需審視購買各種疫苗時是否側重某一疫苗廠。

（疫情第三波）