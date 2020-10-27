疫下萬聖 黑死病面具熱賣

重陽節翌日的中環石板街，不乏選購萬聖節飾品的年輕人及一家大小，以外國人為主。服飾店「天神村」老闆娘Carol表示，10多年前看到蘭桂坊多人慶祝萬聖夜，遂與丈夫開始搞服飾生意，又自設廠房。往年除了零售客，也有人訂做，例如會有公司客訂做壽司裝，在派對一起穿，通常9月底便開始旺場。

店主：10月中始多客 比想像好

不過，網購盛行，消費者會自行淘寶，「天神村」生意漸跌，直至去年「禁蒙面法」，不少人無法淘寶買面具到港，該店生意按年升一成。今年她原預料限聚令生下市道較靜，估計客人多只能開家庭派對，故比往年備少了四至五成貨，也沒購入為商戶而設的大型佈置裝飾。今年至10月中才多客，估計損失了一個月生意，但已比想像中好，甚至令她有點「揼心口」，「好似突然之間，人們悶了一陣子，疫情又放緩了，所以（顧客）照樣買」。

Carol說，他們通常跟潮流入貨，近年流行特朗普，今年則因新冠病毒，流行「瘟疫醫生」的鳥嘴面具。「如果你查看歷史，以前醫治黑死病的醫生會戴這個面具，可能因為pandemic（疫症大流行），帶挈了這個角色。」這面具以往乏人問津，今年她特意多入貨，已賣出10多個，每個約160至190元不等。另外她也預備了冠狀病毒形狀的面具，每個168元，惟只售出兩個。

同樣在石板街賣道具的陳先生今年未能到廣州入貨，只能賣去年存貨，他亦稱20個金色「瘟疫醫生」面具現已售罄，每個約200元，但估計整體萬聖節生意額按年跌六成。

酒吧料生意跌六成

位於銅鑼灣的樓上酒吧負責人李小姐稱，過去萬聖節不論閒日及周末，市民都盼在外玩至凌晨一二時，現社交距離措施需提早關門，萬聖節推廣規模縮小，只因應疫情定醫療主題，推出數款相關雞尾酒，如「Blood Bag（血包）」、「Brain Hemorrhage（腦出血）」等，預計生意最少跌六至七成。

（疫情第三波）