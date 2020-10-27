袁國勇：放寬防疫須全驗有病徵者 稱強制檢測「低水平時最有效」 惟需證不礙自由

明報記者

袁國勇在本報撰文稱，現時條例已能規定懷疑受感染者接受檢驗，但極少動用權力，他認為若每一名有症狀市民均自願檢測是最理想，但很多市民因各種原因拒絕檢測。袁引述衛生防護中心數據指出，9月7日至10月4日期間本港私家醫生每日為有流感樣病徵者化驗比率僅15.2%，遠低於7月6日至8月2日最高位的80.3%，反映疫症低位時市民檢測意欲低。他說 ，「如無強制檢測，勢必有漏網之魚，令隱形傳播鏈得以延續。故強制檢測於低水平時最能發揮其功效。」

他又提到，本港機場為抵港者檢測的陽性率約0.35%，而有病徵者在私家門診檢測陽性率為0.82%。即前者陽性率僅後者不足一半。但機場入境早已實施強制篩查，他認為有必要同樣研究如何加強門診檢測有病徵患者，社會亦要及早公開討論強制檢測有病徵者的利與害。

倡現3源頭不明個案時推行

袁國勇提問：「究竟須現時立即推行強制檢測，或每天新增無源頭個案超過3個時才緊急推行？ 究竟何時合適？如何推行才能減少市民擔憂？」被問為何提出3宗源頭不明個案或以上時緊急推行，他回覆稱有病徵者愈早驗愈好，但有反對意見，需待大家相信有危險才推，在第二、三波高峰時，每日約有3宗源頭不明個案，且本地沒大爆發，故個案達此數推強制檢測屬合理。

袁國勇認同，政府難在未得到市民支持的基礎下立法實行強制檢測，認為「政府有責任向公眾解釋立法與否之利害，使市民明白立法之道理及未能適時立法所帶來之後果」。

他認為，如果每個有病徵的病人都接受檢測，有助加快找到其密切接觸者，加上全民戴口罩，香港有望出現「零確診」；除非有方法讓所有有病徵者接受檢測，否則不宜進一步放寬任何社交距離措施，強制檢測應持續至新冠病毒疫苗接種計劃完成後便終止。

樣本瓶回收率僅半 促改善流程

有醫生擔心強制檢測如要醫生「篤灰」，袁國勇以肺癆為例，其傳播力不及新冠病毒，但若醫生遇到疑似個案，仍會通報衛生署並為患者檢測。他認為即使政府要求通報疑似新冠個案，也可考慮以現行框架推行，加上足夠的教育，相信不會引起太大醫患關係問題。對於外界擔心強制檢測魔鬼在細節，袁認同若推行就需要有證據向大眾證明不影響自由，亦需要社會討論執行細節。

他續說，有市民不想重複到診所領取及翌日早上交回樣本瓶，引致樣本瓶回收率只有50%，他認為需改善檢測流程，包括讓日間求醫的病人即時留樣本化驗，以免來回走兩次，料有助提高檢測率。

（疫情第三波）