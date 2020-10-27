港大校委今開會 學生會聯署促延後委副校

港大發言人回覆「校務委員會議程和討論須保密」，重申大學的人事任命在通過所有程序後才會公布，現時不宜評論。

宮鵬及申作軍分別獲推薦為港大副校長（學術發展）及港大副校長（研究）。他們經獵頭公司公開招聘及交由校方的物色委員會（Search committee）推薦人選。清華大學網頁曾顯示，申是清華大學工業工程系主任及黨委委員，黨委資料已刪走，申是否有政治聯繫惹起爭議。

物色委員會無本科生惹質疑

港大學生會會長葉芷琳認為，物色委員會中有數人是校長張翔的「親信」，但沒有本科生參與。她引述校方稱，是次遴選的副校長職位主管研究方面工作，故沒有邀請本科生代表或學生會。但她質疑，身為大學管理層亦會參與校政決策，認為有必要與本科生溝通。

據悉，一般副校長物色委員會有7至8人，由校長張翔任出席，成員有暫任首席副校長王于漸。推薦申作軍的港大副校長（研究）物色委員會成員包括理學院院長艾宏思、生物醫學學院教授劉澎濤等。港大校友關注組昨發表公開信，質疑申作軍至今未公開澄清他是否黨委委員，而張翔與兩名候選人的履歷高度相似，令人覺得「用人唯親」。

記協：now抽起新聞罕見 憂自我審查

另外，就now TV新聞台日前抽起教育界議員葉建源對事件回應的報道，香港記者協會昨發聲明稱將報道下架的做法罕見，令人擔心now TV因報道觸及被指黨員身分而自我審查，影響新聞自由。now TV回應稱，播出有關新聞後，得悉部分內容需待進一步核實，基於審慎原則作出若干編輯改動；而港大聲明亦指出有媒體報道錯誤。其後新聞台翌日繼續更新及報道該則新聞，包括葉建源電話訪問。