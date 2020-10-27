港大校委今開會 學生會聯署促延後委副校

【明報專訊】香港大學校委會今午5時開會，討論清華大學學者申作軍及宮鵬分別出任副校長的任命。港大校委會本科生代表李梓成昨日再促校方回應兩人背景及政治聯繫、是否黨委委員，展開盡職調查，如日內仍未獲回覆，會於校委會議上表明反對及要求投票表決。港大學生會則於開會前向校方遞交聯署聲明，至昨晚8時收到約2100人簽名，促校委會延後委任，又呼籲學生到場向校方施壓。
港大發言人回覆「校務委員會議程和討論須保密」，重申大學的人事任命在通過所有程序後才會公布，現時不宜評論。
宮鵬及申作軍分別獲推薦為港大副校長（學術發展）及港大副校長（研究）。他們經獵頭公司公開招聘及交由校方的物色委員會（Search committee）推薦人選。清華大學網頁曾顯示，申是清華大學工業工程系主任及黨委委員，黨委資料已刪走，申是否有政治聯繫惹起爭議。
物色委員會無本科生惹質疑
港大學生會會長葉芷琳認為，物色委員會中有數人是校長張翔的「親信」，但沒有本科生參與。她引述校方稱，是次遴選的副校長職位主管研究方面工作，故沒有邀請本科生代表或學生會。但她質疑，身為大學管理層亦會參與校政決策，認為有必要與本科生溝通。
據悉，一般副校長物色委員會有7至8人，由校長張翔任出席，成員有暫任首席副校長王于漸。推薦申作軍的港大副校長（研究）物色委員會成員包括理學院院長艾宏思、生物醫學學院教授劉澎濤等。港大校友關注組昨發表公開信，質疑申作軍至今未公開澄清他是否黨委委員，而張翔與兩名候選人的履歷高度相似，令人覺得「用人唯親」。
記協：now抽起新聞罕見 憂自我審查
另外，就now TV新聞台日前抽起教育界議員葉建源對事件回應的報道，香港記者協會昨發聲明稱將報道下架的做法罕見，令人擔心now TV因報道觸及被指黨員身分而自我審查，影響新聞自由。now TV回應稱，播出有關新聞後，得悉部分內容需待進一步核實，基於審慎原則作出若干編輯改動；而港大聲明亦指出有媒體報道錯誤。其後新聞台翌日繼續更新及報道該則新聞，包括葉建源電話訪問。