迦密梁省德自製常識教材 「過三關」審閱

【明報專訊】教育局更新本學年《學校行政手冊》，新增「學校管理層有責任確保不同科目的教材均符合中央課程的宗旨和目標，所引用的資料正確、內容完整、客觀持平」。觀塘的迦密梁省德學校本學年（2020/21）運用新校本教材，配合跨學科專題研習，該校教師編訂教材後，內容要「過三關」經校長、課程統籌主任等審閱，檢視方向包括教材引述的報道能否提供多角度看法、引用的報章有否公信力等，之後才供學生使用。
校長：針對校本特色 深入學習
迦密梁省德學校本學年全校皆用新教材，配合以常識科為主軸的跨學科專題研習。校長李小娟說，學生上常識課仍用教科書，惟書本內容較簡淺，亦未能針對校本特色，故校方為每個年級選取特定常識課題，再延伸成專題研習。譬如小四常識課本涉獵社區的課題，學校從中挑選「綠色社區」為研習課題，並設計校本教材，讓學生深入學習。
6個年級的教材設計意念，源於校長、課程統籌主任等學校中管理層會議，由他們敲定教學目標等大方向，再經常識科級統籌教師開會商討細節，最終由各級常識科前線教師共同構思，按照教育局指引、框架等，為校本教材選取資料，編訂內容。
完成編製後，教材還要經每級常識科統籌教師、課程統籌主任及校長「三重把關」。李小娟說，審閱新校本教材時，會留意內容深淺是否符合學生程度，倘課題引用報章作資料，「會否多幾份（報章）讓學生看看，觀點角度會不同？」報章公信力亦是李校長的關注點之一。學校課程統籌主任李靄儀稱，校方會檢視引述資料是否真確，並確保資料不會過時。
李靄儀表示，由於任教教師未必有份設計教材，故上課前會跟同級的常識科教師共同備課，理解教材背後理念，而教師可按學生能力自行增潤或調節內容。教材亦非每年一成不變，李稱每年校方要更新有關報章及數據的資料，部分年級的課題或要按時勢轉變，「可能環保已非議題，環保全世界已做得很好，那沒必要再講」。
討論環節不限學生思維
最近有教師被教育局指設計的教材、堂上討論環節散播港獨而遭「釘牌」，李小娟說，其校本教材亦有討論環節，會容讓學生發揮，校方不會限制他們思維，學校負責了解學生想法，繼而提供更多觀點，以擴闊學生視野。李靄儀稱，設計教材時教師已小心訂定主題，不認為討論活動會「踩紅線」。