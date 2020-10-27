迦密梁省德自製常識教材 「過三關」審閱

校長：針對校本特色 深入學習

迦密梁省德學校本學年全校皆用新教材，配合以常識科為主軸的跨學科專題研習。校長李小娟說，學生上常識課仍用教科書，惟書本內容較簡淺，亦未能針對校本特色，故校方為每個年級選取特定常識課題，再延伸成專題研習。譬如小四常識課本涉獵社區的課題，學校從中挑選「綠色社區」為研習課題，並設計校本教材，讓學生深入學習。

6個年級的教材設計意念，源於校長、課程統籌主任等學校中管理層會議，由他們敲定教學目標等大方向，再經常識科級統籌教師開會商討細節，最終由各級常識科前線教師共同構思，按照教育局指引、框架等，為校本教材選取資料，編訂內容。

完成編製後，教材還要經每級常識科統籌教師、課程統籌主任及校長「三重把關」。李小娟說，審閱新校本教材時，會留意內容深淺是否符合學生程度，倘課題引用報章作資料，「會否多幾份（報章）讓學生看看，觀點角度會不同？」報章公信力亦是李校長的關注點之一。學校課程統籌主任李靄儀稱，校方會檢視引述資料是否真確，並確保資料不會過時。

李靄儀表示，由於任教教師未必有份設計教材，故上課前會跟同級的常識科教師共同備課，理解教材背後理念，而教師可按學生能力自行增潤或調節內容。教材亦非每年一成不變，李稱每年校方要更新有關報章及數據的資料，部分年級的課題或要按時勢轉變，「可能環保已非議題，環保全世界已做得很好，那沒必要再講」。

討論環節不限學生思維

最近有教師被教育局指設計的教材、堂上討論環節散播港獨而遭「釘牌」，李小娟說，其校本教材亦有討論環節，會容讓學生發揮，校方不會限制他們思維，學校負責了解學生想法，繼而提供更多觀點，以擴闊學生視野。李靄儀稱，設計教材時教師已小心訂定主題，不認為討論活動會「踩紅線」。