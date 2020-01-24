教局更新《學校手冊》：校本教材要持平 中學校長會：不想教師因社會情况避忌 只跟教科書

教局：收投訴必跟進

去年發生社會事件後，教師製作的校本教材等受到關注，建制團體多次將不同學校的校本教材上載社交網站。現時教育局就學校編訂校本教材準則，見於課程指引、通函等。翻查本學年最新一份供資助學校參考的《學校行政手冊》，當局更新了「選用課本和學習/教學材料」的指引，要求校方確保校本教材的資料正確、內容完整、客觀持平；教師透過有效教學策略，讓學生掌握相關知識和 技能，同時培養正面的價值觀和態度。教育局推行校本管理政策，為指導學校管理，發出《學校行政手冊》，內容由教育條例內容、學校人事及財務運作方式、教與學的模式及學習領域範圍等，提供原則指導。

香港中學校長會署理主席連鎮邦稱，學校有既定機制處理校本教材，學界一直都持守專業態度，不希望有教師因現時社會情况而有所避忌、卻步，尤其中學校長會及不少學校近數年倡議自主學習，當中涉及教師設計每個課堂「導學案」（即給學生的課堂預習），學生上課前需做有系統的預習，這部分難依賴市面教科書，「跟教科書發展不到學生自學」，要靠教師因應學習目標、學生程度設計。

連鎮邦問：「演變下去，會不會日後有老師只跟教科書？」又說有個別校長擔心教育走回頭路，認為情况值得大家深思。至於如何判斷教材合乎局方所指要「內容完整、客觀持平」，他說學校信任教師按專業判斷做教材，「不是純粹滿足課程框架、局方要求咁簡單，作為前線老師最重要是每日面對學生能力、學習需要及學習進度」。

資小：難每事過目 教師有疑問應適時上報

資助小學校長會名譽主席張勇邦稱，校長不可能微觀管理至每份校本教材都過目、看每一張工作紙，但做好督導責無旁貸，如提醒教師有疑問時適時上報，「不是每件事驗屍般檢驗，而是讓大家知道可能出現的問題」。他稱，社會發生很多事，坊間有聲音叫學校「看緊點」，他認為要思考如「教師什麼都呈上來」，運作上是否可行。

教育局回覆，每年均恆常更新「學校選用優質課本和學與教資源」的通函，當中包括「學校選用課本和學與教資源須知」，因此學校行政手冊的相關部分亦一併相應更新。該局稱，若接獲有關個別學校的教材適切性的投訴，必定嚴肅跟進，而目前沒有相關統計數字。

明報記者 魏綺婷 黃焯謙

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