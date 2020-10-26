【Emily】西九龍中心廣告畫變「肥婆四」 劉佩玉：留意到

甘小文就話「創作力量同幻想，會嚇你1跳」，佢話好多朋友留言希望將之前畫嘅抽水圖上架，「戲言竟然當真了」，仲要畫埋林祥焜𠻹呀，「老實講，畫到長棍（林祥焜）咁，初頭都驚佢嬲嬲豬㗎」。

劉：睇吓會唔會有市民投訴

Emily搵過劉佩玉，佢話留意到西九龍中心有新嘅外牆廣告畫，早前行動係因為收到大量家長意見，所以前往反映，暫時都係觀察、了解緊，睇吓會唔會有市民投訴。被問到個人認為今次呢批新畫作有冇太暴露，劉佩玉話反映居民意見係佢工作，「我自己（對廣告畫）意見，覺得唔太重要，重要係居民」。

楊彧：為深水埗有西九龍中心驕傲

新廣告畫引起唔少人熱議，深水埗區議會主席楊彧話「為深水埗有西九龍中心而驕傲」！油尖旺區議員李傲然就建議，劉佩玉可以喺西九龍中心對面用同樣笑容影相，放上社交網站問吓網民似唔似，可以好好建立形象，但就話如果用佢呢個方案，記住要畀番政治形象顧問費用佢。

除咗3幅新畫，到咗深夜，商場外牆再掛番3幅早前畀民建聯投訴嘅舊畫，唔少街坊喺外面睇熱鬧同打卡留影。