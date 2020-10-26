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港聞
2020年10月26日星期一
港聞二
高宇馳上月履新：國安法不確定性 公民社會更見謹慎 歐盟駐港主任照晤各界 冀勿設限
未知細節拒評內地投票 指選舉改革須民主公平
意國出生 讀天津大學 懂普通話簡體字
流亡女生：德警登門稱港問庇護 獲批難民身分 憂港家人被騷擾
撐12港人網上集會 家屬批內地港府互卸責任
本研社：新建屋疑套丁 兩年804幢
油麻地停車場明年拆 市民留影「駕車捐山窿」
陳肇始WhatsApp遭入侵 局方：無資料外泄
水務署智能監測系統 測出400水管滲漏
槍會山坡清出80袋射擊垃圾 環團：仍留大量鉛粒 促訂定期清理措施
稱原獲告知免搭建費 今變七折 書商悔參加12月書展
葉建源評「黨委港大副校人選」 Now TV陳鐵彪抽起內容
連續兩日現不明確診 稱社區仍有傳染源 專家：放寬防疫 健康碼更難推
市建試健康碼稱成功 促港府向公眾解說早日應用
調查：94%醫局員工反對重聘退休管理層
重陽79宗山火 林村現火龍
林鄭最快下周一上京 曾國衞數局長同行 回程訪灣區城市
條件未獲覆 潘母取消晤警
偕夫行山 智障婦取水失蹤
旺角搗黃賭毒拘58人
尊子漫畫
【Emily】西九龍中心廣告畫變「肥婆四」 劉佩玉：留意到
【Emily】葉太第一次著穿窿牛
【Emily】黃浩銘準備做新郎
【Emily】前區議員為清潔工長者打流感針
【Emily】阿舜線上跑阿姆斯特丹馬拉松
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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