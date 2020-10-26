旺角搗黃賭毒拘58人

警方一連兩日動員逾200名軍裝及刑事部人員，突擊搜查區內17個目標單位，以及巡查逾60個持牌場所，包括酒吧、夜總會、桑拿浴室、遊戲機中心及賓館，拘捕42男16女，介乎21至69歲，部分人有黑社會背景，他們涉嫌刑事毁壞、公眾地方打鬥、非法入境、管有淫褻物品以供發布用途、經營非法賭博場所、經營毒窟、管理賣淫場所、販運危險藥物、無牌賣酒等罪行。其中兩名被捕男女今日將在粉嶺裁判法院提堂。其餘被捕者則已獲准保釋，11月下旬須向警方報到。行動仍在進行，不排除有更多人被捕。

兩賣淫女疑避檢疫偷渡

行動中，警方檢獲10部釣魚機、2.2萬隻色情光碟、約34克氯胺酮、約7克冰毒、約6克可卡因、約5克霹靂可卡因、2.4萬元現金等，證物總值逾70萬元；另亦拘捕兩名非法入境女子，相信偷渡來港賣淫以避開14日檢疫，兩人已交由懲教署人員檢疫，完成後上庭候審。旺角警區行動主任陳淑君總督察稱，旺角警區今年拘捕20名非法入境者，主要來自內地，數字較往年上升；因應疫情部分酒店或賓館房價下跌，有不法分子租房用作販毒或賣淫，籲負責人多留意。